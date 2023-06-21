https://ria.ru/20230621/sidr-1879462676.html

Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр

Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр - РИА Новости, 21.06.2023

Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр

Министерство финансов России поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:16

2023-06-21T00:16

2023-06-21T03:34

россия

ульяновская область

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство финансов России поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Думский комитет по экономической политике ранее рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике (есть у РИА Новости)."Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки", - сообщили в Минфине.В ведомстве добавили, что выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте.Минфин также выступает за ужесточение ответственности за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Кроме того, как отметили в ведомстве, предлагается отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.Пятого июня стало известно о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром. Смертельные случаи выявили в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" от ООО "Анди". Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. Всего, по данным Минздрава на 17 июня, опасным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.

https://ria.ru/20230614/sidr-1878041157.html

https://ria.ru/20230620/otravlenie-1879271963.html

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россия, ульяновская область, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)