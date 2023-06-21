https://ria.ru/20230621/sidr-1879462676.html
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр - РИА Новости, 21.06.2023
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр
Министерство финансов России поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:16
2023-06-21T00:16
2023-06-21T03:34
россия
ульяновская область
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство финансов России поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Думский комитет по экономической политике ранее рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике (есть у РИА Новости)."Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки", - сообщили в Минфине.В ведомстве добавили, что выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте.Минфин также выступает за ужесточение ответственности за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Кроме того, как отметили в ведомстве, предлагается отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.Пятого июня стало известно о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром. Смертельные случаи выявили в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" от ООО "Анди". Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. Всего, по данным Минздрава на 17 июня, опасным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
https://ria.ru/20230614/sidr-1878041157.html
https://ria.ru/20230620/otravlenie-1879271963.html
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россия, ульяновская область, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Россия, Ульяновская область, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр
Минфин поддержал идею введения в России минимальных розничных цен на пиво и сидр
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство финансов России поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Думский комитет по экономической политике ранее рекомендовал Минфину
и Росалкогольрегулированию
изучить возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике (есть у РИА Новости).
«
"Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки", - сообщили в Минфине.
В ведомстве добавили, что выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте.
Роспотребнадзор проверил почти три тысячи точек продажи сидра в Москве
Минфин также выступает за ужесточение ответственности за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Кроме того, как отметили в ведомстве, предлагается отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.
Пятого июня стало известно о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром. Смертельные случаи выявили в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" от ООО "Анди". Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. Всего, по данным Минздрава на 17 июня, опасным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области
и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
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