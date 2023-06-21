Рейтинг@Mail.ru
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 21.06.2023 (обновлено: 03:34 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/sidr-1879462676.html
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр - РИА Новости, 21.06.2023
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр
Министерство финансов России поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:16
2023-06-21T03:34
россия
ульяновская область
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596464542_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_1d08dc87cee11b3e42815dde67e0cf4e.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство финансов России поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Думский комитет по экономической политике ранее рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике (есть у РИА Новости)."Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки", - сообщили в Минфине.В ведомстве добавили, что выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте.Минфин также выступает за ужесточение ответственности за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Кроме того, как отметили в ведомстве, предлагается отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.Пятого июня стало известно о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром. Смертельные случаи выявили в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" от ООО "Анди". Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. Всего, по данным Минздрава на 17 июня, опасным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
https://ria.ru/20230614/sidr-1878041157.html
https://ria.ru/20230620/otravlenie-1879271963.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596464542_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_716113f7f306a227377fd61bc57c93c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ульяновская область, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Россия, Ульяновская область, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
Минфин поддержал идею установить минимальные цены на пиво и сидр

Минфин поддержал идею введения в России минимальных розничных цен на пиво и сидр

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Отдел алкогольной продукции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство финансов России поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Думский комитет по экономической политике ранее рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции, следует из протокола заседания комитета по экономической политике (есть у РИА Новости).
«
"Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки", - сообщили в Минфине.
В ведомстве добавили, что выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Роспотребнадзор проверил почти три тысячи точек продажи сидра в Москве
14 июня, 14:01
Минфин также выступает за ужесточение ответственности за нарушение запрета на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Кроме того, как отметили в ведомстве, предлагается отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.
Пятого июня стало известно о массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром. Смертельные случаи выявили в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" от ООО "Анди". Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата. Всего, по данным Минздрава на 17 июня, опасным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске возросло до 101
Вчера, 07:50
 
РоссияУльяновская областьГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала