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Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале
Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале - РИА Новости, 21.06.2023
Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале
Савеловский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж" за сериал с демонстрацией нетрадиционных сексуальных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:38
2023-06-21T11:38
2023-06-21T13:20
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж" за сериал с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал виновным "ТА Русский репортаж" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - сказали в пресс-службе. Поводом для составления протокола стал сериал "Сделано в Италии". Компания "Русский репортаж" занимается дистрибуцией теле- и кинопродукции в России, СНГ и странах Балтии.
https://ria.ru/20230620/kinopisk-1879310297.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, новости культуры
Москва, Общество, Культура, Новости культуры
Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале
Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале