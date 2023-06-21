https://ria.ru/20230621/shtraf-1879515039.html

Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале

Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале - РИА Новости, 21.06.2023

Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале

Савеловский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж" за сериал с демонстрацией нетрадиционных сексуальных... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:38

2023-06-21T11:38

2023-06-21T13:20

москва

общество

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж" за сериал с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал виновным "ТА Русский репортаж" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - сказали в пресс-службе. Поводом для составления протокола стал сериал "Сделано в Италии". Компания "Русский репортаж" занимается дистрибуцией теле- и кинопродукции в России, СНГ и странах Балтии.

https://ria.ru/20230620/kinopisk-1879310297.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, новости культуры