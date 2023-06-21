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Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
11:38 21.06.2023 (обновлено: 13:20 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/shtraf-1879515039.html
Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале
Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале - РИА Новости, 21.06.2023
Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале
Савеловский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж" за сериал с демонстрацией нетрадиционных сексуальных... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:38
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москва
общество
культура
новости культуры
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж" за сериал с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал виновным "ТА Русский репортаж" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - сказали в пресс-службе. Поводом для составления протокола стал сериал "Сделано в Италии". Компания "Русский репортаж" занимается дистрибуцией теле- и кинопродукции в России, СНГ и странах Балтии.
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москва, общество, новости культуры
Москва, Общество, Культура, Новости культуры
Суд оштрафовал компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале

Суд оштрафовал на 500 тысяч рублей компанию "Русский репортаж" за ЛГБТ-сцену в сериале

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 500 тысяч рублей оштрафовал дистрибьюторскую компанию "Русский репортаж" за сериал с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал виновным "ТА Русский репортаж" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - сказали в пресс-службе.
Поводом для составления протокола стал сериал "Сделано в Италии".
Компания "Русский репортаж" занимается дистрибуцией теле- и кинопродукции в России, СНГ и странах Балтии.
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