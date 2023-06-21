https://ria.ru/20230621/shebekino-1879534189.html

Жительница Шебекино рассказала, как вернулась в город проведать квартиру

Жительница Шебекино рассказала, как вернулась в город проведать квартиру - РИА Новости, 21.06.2023

Жительница Шебекино рассказала, как вернулась в город проведать квартиру

Жительница белгородского Шебекино Людмила, вернувшаяся в город выяснить, уцелели ли вещи, рассказала РИА Новости, что ее квартира больше других пострадала от... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:50

2023-06-21T12:50

2023-06-21T12:50

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 21 июн – РИА Новости. Жительница белгородского Шебекино Людмила, вернувшаяся в город выяснить, уцелели ли вещи, рассказала РИА Новости, что ее квартира больше других пострадала от обстрелов – разрушены стены, выбиты стекла. В ночь на 1 июня Людмила была с мужем дома, в квартире на третьем этаже. В комнату, где они спали, попал снаряд. От жилья практически ничего не осталось - разрушены стены, фасад, выбило окна. "Когда увидела, что у полиции (здание находится рядом – ред.) крыша дыбом, говорю, бежим. И мы из зала выскочили, благо, что у нас старый дом и толстые стены. Я спряталась за простенок, только за ручку двери схватилась - и вспышка белая-белая… Соседи выскочили, нас вытащили. Убежали в подвал. Из подвала мы ушли на другую квартиру, потом на автобус и в Корочанский район", - вспоминает Людмила. По словам женщины, затем она уехала к дочери в Мытищи, а на днях ей позвонили из администрации и попросили дать разрешение зайти в разрушенную квартиру, чтобы разобрать завалы. "Наша квартира – единственная, куда попало. Мы вчера рано приехали, начали выносить вещи. Слава богу, тряпки все целые, мебель кое-какая осталась. Кухню еще не разбирали", - сказала Людмила. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, только за этот день было 12 пострадавших. Жители массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, шебекино, белгородская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр