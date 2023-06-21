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Жительница Шебекино рассказала, как вернулась в город проведать квартиру - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/shebekino-1879534189.html
Жительница Шебекино рассказала, как вернулась в город проведать квартиру
Жительница Шебекино рассказала, как вернулась в город проведать квартиру - РИА Новости, 21.06.2023
Жительница Шебекино рассказала, как вернулась в город проведать квартиру
Жительница белгородского Шебекино Людмила, вернувшаяся в город выяснить, уцелели ли вещи, рассказала РИА Новости, что ее квартира больше других пострадала от... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:50
2023-06-21T12:50
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 21 июн – РИА Новости. Жительница белгородского Шебекино Людмила, вернувшаяся в город выяснить, уцелели ли вещи, рассказала РИА Новости, что ее квартира больше других пострадала от обстрелов – разрушены стены, выбиты стекла. В ночь на 1 июня Людмила была с мужем дома, в квартире на третьем этаже. В комнату, где они спали, попал снаряд. От жилья практически ничего не осталось - разрушены стены, фасад, выбило окна. "Когда увидела, что у полиции (здание находится рядом – ред.) крыша дыбом, говорю, бежим. И мы из зала выскочили, благо, что у нас старый дом и толстые стены. Я спряталась за простенок, только за ручку двери схватилась - и вспышка белая-белая… Соседи выскочили, нас вытащили. Убежали в подвал. Из подвала мы ушли на другую квартиру, потом на автобус и в Корочанский район", - вспоминает Людмила. По словам женщины, затем она уехала к дочери в Мытищи, а на днях ей позвонили из администрации и попросили дать разрешение зайти в разрушенную квартиру, чтобы разобрать завалы. "Наша квартира – единственная, куда попало. Мы вчера рано приехали, начали выносить вещи. Слава богу, тряпки все целые, мебель кое-какая осталась. Кухню еще не разбирали", - сказала Людмила. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, только за этот день было 12 пострадавших. Жители массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
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РИА Новости
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происшествия, шебекино, белгородская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жительница Шебекино рассказала, как вернулась в город проведать квартиру

Жительница Шебекино рассказала, как ее квартира сильно пострадала от обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 21 июн – РИА Новости. Жительница белгородского Шебекино Людмила, вернувшаяся в город выяснить, уцелели ли вещи, рассказала РИА Новости, что ее квартира больше других пострадала от обстрелов – разрушены стены, выбиты стекла.
В ночь на 1 июня Людмила была с мужем дома, в квартире на третьем этаже. В комнату, где они спали, попал снаряд. От жилья практически ничего не осталось - разрушены стены, фасад, выбило окна.
"Люди получают самое необходимое": помощь беженцам из Шебекино
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

Женщина и волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Желающих получить помощь много.

Очередь в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

Волонтеры в секторе фасовки продуктовых наборов пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Люди в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

Волонтеры во время сортировки в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Белгороде работает четыре пункта, где беженцы из Шебекино могут получить гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Помощь жителям Шебекинского городского округа раздают независимо от того, где они разместились.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Люди получают самое необходимое: так называемый взрослый набор продуктов питания, состоящий из семи наименований, детский набор — тоже из семи наименований, в основном это сладости, соки, детское питание. Это средства личной гигиены и бытовой химии", — рассказал РИА Новости мэр Белгорода Валентин Демидов.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Желающих получить помощь много.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Волонтеры в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям Шебекино в Центре молодежных инициатив в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Только за один день в одном из пунктов побывали несколько тысяч человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, пообещали также две единоразовые выплаты.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Особенно часты нападения ВСУ на приграничные Шебекинский и Грайворонский округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

Волонтеры сортируют товары в пункте сбора и выдачи гуманитарной помощи в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Когда увидела, что у полиции (здание находится рядом – ред.) крыша дыбом, говорю, бежим. И мы из зала выскочили, благо, что у нас старый дом и толстые стены. Я спряталась за простенок, только за ручку двери схватилась - и вспышка белая-белая… Соседи выскочили, нас вытащили. Убежали в подвал. Из подвала мы ушли на другую квартиру, потом на автобус и в Корочанский район", - вспоминает Людмила.
По словам женщины, затем она уехала к дочери в Мытищи, а на днях ей позвонили из администрации и попросили дать разрешение зайти в разрушенную квартиру, чтобы разобрать завалы. "Наша квартира – единственная, куда попало. Мы вчера рано приехали, начали выносить вещи. Слава богу, тряпки все целые, мебель кое-какая осталась. Кухню еще не разбирали", - сказала Людмила.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, только за этот день было 12 пострадавших. Жители массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
Попавшее под обстрел здание в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
"Про это знают не все". Что сейчас происходит в Шебекино
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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