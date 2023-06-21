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Шебекино начали восстанавливать после обстрелов - РИА Новости, 21.06.2023
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11:57 21.06.2023 (обновлено: 12:46 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/shebekino-1879519697.html
Шебекино начали восстанавливать после обстрелов
Шебекино начали восстанавливать после обстрелов - РИА Новости, 21.06.2023
Шебекино начали восстанавливать после обстрелов
В городе Шебекино Белгородской области, пострадавшем от массированных украинских обстрелов, начали ремонтировать фасады зданий, уже открываются магазины,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:57
2023-06-21T12:46
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
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ШЕБЕКИНО, 21 июн – РИА Новости. В городе Шебекино Белгородской области, пострадавшем от массированных украинских обстрелов, начали ремонтировать фасады зданий, уже открываются магазины, работают заправки, ходит рейсовый автобус, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что с 21 июня отменяют пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00. Корреспондент РИА Новости побывал в Шебекино, пообщался с местными жителями, увидел последствия обстрелов и как проходит восстановление города. Блокпосты на дороге стояли, но машины, сбавляя скорость, проезжали. В городе не много автомобилей, немногочисленные жители ездят на велосипедах и ходят по улицам. Бегают дружелюбные собаки - как только увидят человека, идут следом. Работает местная сеть заправок, все федеральные пока закрыты. Магазины почти все закрыты, на многих виднеется объявление об аренде, окна у многих закрыты мешками с песком. Местная сеть супермаркетов "Айсберг" начала работать, из-за отключения света вся продукция из холодильников и морозильников убрана, но завезли свежие колбасные изделия и хлеб. Как рассказала сотрудница, они работают с 20 июня, и в первый день проходимость была 700 человек. У многих домов строительные бригады ремонтируют фасады, устраняют последствия разрушения от осколков. Корреспондент РИА Новости встретил группу студентов БГУ из Африки, они как волонтеры помогают в уборке территории и вывозе мусора. Говорить на камеру ребята не захотели - родственники против, чтобы они ездили в Шебекино. В городе чисто, работают коммунальщики, вывозят мусор, разбитые стекла и ветки кое-где собраны в кучи. Ходит рейсовый автобус из Белгорода под номером 109. Как рассказала приехавшая на нем жительница, раньше он ходил каждые 20 минут, сейчас каждый час, с 8 до 16 часов. "Я рано выехала, автобус был полный, много людей. Я как вчера увидела, решила сразу надо ехать холодильник освобождать, да хоть посмотреть, не были же три недели", - рассказала она. Как сказали многие жители, вышедшие из автобуса, к вечеру они вернутся обратно в Белгород. Местный житель Александр рассказал РИА Новости, что в первые дни после обстрелов город выглядел брошенным и пустым без людей и машин. Первыми зашли коммунальщики, начали убирать мусор, сейчас видно, что "город оживает, что совсем скоро город оживет полной жизнью". Он добавил, что у него дома появился свет, включают ночное освещение в городе. "Мое личное мнение, что большое чудо, что не было погибших, когда начался обстрел 1 июня, потому что то, что происходило… Это, правда, большое чудо", - поделился Александр. Он также рассказал, что встретил девушек, работниц коммунальной службы, которые высаживали клумбу - по их словам, если они не будут этим заниматься, весь их труд пропадет. В городе, действительно, много цветов и интересных зон. Мужчина говорит, раньше соседи в городе просто приветствовали друг друга, сейчас всегда спрашивают о здоровье, что нужно, чем помочь. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, только за этот день было 12 пострадавших. Жители массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230620/propuska-1879439852.html
https://ria.ru/20230620/shebekino-1879269293.html
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Шебекино после массированных украинских обстрелов
Обстановка в белгородском Шебекино после массированных украинских обстрелов: в городе наводят порядок, убирают улицы, ремонтируют фасады.
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шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область
Шебекино начали восстанавливать после обстрелов

Шебекино в Белгородской области начали восстанавливать после украинских обстрелов

Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО, 21 июн – РИА Новости. В городе Шебекино Белгородской области, пострадавшем от массированных украинских обстрелов, начали ремонтировать фасады зданий, уже открываются магазины, работают заправки, ходит рейсовый автобус, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что с 21 июня отменяют пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00.
Корреспондент РИА Новости побывал в Шебекино, пообщался с местными жителями, увидел последствия обстрелов и как проходит восстановление города. Блокпосты на дороге стояли, но машины, сбавляя скорость, проезжали. В городе не много автомобилей, немногочисленные жители ездят на велосипедах и ходят по улицам. Бегают дружелюбные собаки - как только увидят человека, идут следом. Работает местная сеть заправок, все федеральные пока закрыты.
Магазины почти все закрыты, на многих виднеется объявление об аренде, окна у многих закрыты мешками с песком. Местная сеть супермаркетов "Айсберг" начала работать, из-за отключения света вся продукция из холодильников и морозильников убрана, но завезли свежие колбасные изделия и хлеб. Как рассказала сотрудница, они работают с 20 июня, и в первый день проходимость была 700 человек.
Шебекино - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В Шебекино отменили пропуска для въезда в город
20 июня, 20:01
У многих домов строительные бригады ремонтируют фасады, устраняют последствия разрушения от осколков. Корреспондент РИА Новости встретил группу студентов БГУ из Африки, они как волонтеры помогают в уборке территории и вывозе мусора. Говорить на камеру ребята не захотели - родственники против, чтобы они ездили в Шебекино.
В городе чисто, работают коммунальщики, вывозят мусор, разбитые стекла и ветки кое-где собраны в кучи.
Ходит рейсовый автобус из Белгорода под номером 109. Как рассказала приехавшая на нем жительница, раньше он ходил каждые 20 минут, сейчас каждый час, с 8 до 16 часов. "Я рано выехала, автобус был полный, много людей. Я как вчера увидела, решила сразу надо ехать холодильник освобождать, да хоть посмотреть, не были же три недели", - рассказала она. Как сказали многие жители, вышедшие из автобуса, к вечеру они вернутся обратно в Белгород.
Дом после обстрела в Шебекино - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
В Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и жилых домов
20 июня, 06:48
Местный житель Александр рассказал РИА Новости, что в первые дни после обстрелов город выглядел брошенным и пустым без людей и машин. Первыми зашли коммунальщики, начали убирать мусор, сейчас видно, что "город оживает, что совсем скоро город оживет полной жизнью". Он добавил, что у него дома появился свет, включают ночное освещение в городе. "Мое личное мнение, что большое чудо, что не было погибших, когда начался обстрел 1 июня, потому что то, что происходило… Это, правда, большое чудо", - поделился Александр. Он также рассказал, что встретил девушек, работниц коммунальной службы, которые высаживали клумбу - по их словам, если они не будут этим заниматься, весь их труд пропадет. В городе, действительно, много цветов и интересных зон. Мужчина говорит, раньше соседи в городе просто приветствовали друг друга, сейчас всегда спрашивают о здоровье, что нужно, чем помочь.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, только за этот день было 12 пострадавших. Жители массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
Попавшее под обстрел здание в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
"Про это знают не все". Что сейчас происходит в Шебекино
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская область
 
 
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