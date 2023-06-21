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Прокуратура призвала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой - РИА Новости, 21.06.2023
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06:52 21.06.2023 (обновлено: 07:03 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/shaurma-1879476806.html
Прокуратура призвала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой
Прокуратура призвала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой - РИА Новости, 21.06.2023
Прокуратура призвала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой
Братская прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T06:52
2023-06-21T07:03
происшествия
братск
иркутская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Братская прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Иркутской области."Прокуратура направила в Братский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора", - говорится в сообщении. В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. По последним данным, число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек.
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происшествия, братск, иркутская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Прокуратура призвала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой

Братская прокуратура призвала суд запретить работу кафе, где люди отравились шаурмой

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Братская прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Иркутской области.
"Прокуратура направила в Братский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора", - говорится в сообщении.
Приготовление шаурмы - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Люди в Братске отравились шаурмой в том же кафе, что и четыре года назад
15 июня, 07:51
В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. По последним данным, число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек.
 
ПроисшествияБратскИркутская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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