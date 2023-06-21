https://ria.ru/20230621/shaurma-1879476806.html

Прокуратура призвала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой

Прокуратура призвала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой - РИА Новости, 21.06.2023

Прокуратура призвала закрыть кафе в Братске, где люди отравились шаурмой

Братская прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:52

2023-06-21T06:52

2023-06-21T07:03

происшествия

братск

иркутская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Братская прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Иркутской области."Прокуратура направила в Братский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора", - говорится в сообщении. В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. По последним данным, число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек.

https://ria.ru/20230615/shaurma-1878216616.html

братск

иркутская область

россия

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происшествия, братск, иркутская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)