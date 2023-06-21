https://ria.ru/20230621/servis-1879578888.html

На платформе МСП.РФ создан сервис проектного финансирования для СКФО

На платформе МСП.РФ создан сервис проектного финансирования для СКФО - РИА Новости, 21.06.2023

На платформе МСП.РФ создан сервис проектного финансирования для СКФО

Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком запустила на цифровой платформе МСП.РФ сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования для предпринимателей... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:09

2023-06-21T15:09

2023-06-21T15:09

скфо

мсп банк

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком запустила на цифровой платформе МСП.РФ сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования для предпринимателей СКФО", сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.По его словам, такое решение принято по итогам общения с предпринимателями и руководством республик на Кавказской инвестиционной выставке.Центр будет консультировать предпринимателей, реализующих инвестпроекты по льготным программам кредитования, помогать в структурировании проектов для получения финансирования, сопровождать сделки проектного финансирования, включая помощь в подготовке документов. Новый сервис также предусматривает возможность одновременно с подачей заявки на кредит получить в качестве обеспечения гарантийное покрытие Корпорации МСП. Предполагается, что получить поддержку через новый Центр, в первую очередь, смогут обрабатывающие производства, компании легпрома, представители креативной индустрии, предприниматели из сферы туризма, бытовых услуг, ИТ, а также высокотехнологичные и инновационные предприятия."Доступность кредитных средств на развитие бизнеса - это не только низкие процентные ставки, но и понятная прозрачная процедура получения займов. Для предпринимателей СКФО новый ЦПИК станет удобным сервисом, позволяющим получить инвестиционный кредит онлайн с подробной консультацией специалиста банка на любом из этапов оформления заявки. Именно о таком формате нас просили предприниматели СКФО", - сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.Он напомнил, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года объем финансовой поддержки МСП Банка в СКФО составил более 4,2 миллиарда рублей."Не только подстраивать меры поддержки под сегодняшние вызовы, но и делать их максимально доступными для бизнес-сообщества — приоритетная задача. Над ней мы продолжаем работать совместно с региональными властями, банками и институтами развития, в частности с Кавказ.РФ и Корпорацией МСП. Вместе с коллегами мы успели еще до Кавказской инвестиционной выставки провести ряд встреч с предпринимателями Северного Кавказа и услышать их просьбы. Конечно, создание нового центра, который призван значительно облегчить бюрократические процедуры и повысить доступность льготных кредитов, — большой шаг в нашей работе. Уверен, сервис будет пользоваться спросом, а комплекс инструментов в перспективе расширится", — привели в КМСП комментарий замминистра экономического развития России Сергея Назарова.

https://ria.ru/20230616/msp-1878540184.html

https://ria.ru/20230614/khay-tek-kompanii-1878068794.html

скфо

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

скфо, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич