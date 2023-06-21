На платформе МСП.РФ создан сервис проектного финансирования для СКФО
© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком запустила на цифровой платформе МСП.РФ сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования для предпринимателей СКФО", сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
По его словам, такое решение принято по итогам общения с предпринимателями и руководством республик на Кавказской инвестиционной выставке.
Центр будет консультировать предпринимателей, реализующих инвестпроекты по льготным программам кредитования, помогать в структурировании проектов для получения финансирования, сопровождать сделки проектного финансирования, включая помощь в подготовке документов. Новый сервис также предусматривает возможность одновременно с подачей заявки на кредит получить в качестве обеспечения гарантийное покрытие Корпорации МСП. Предполагается, что получить поддержку через новый Центр, в первую очередь, смогут обрабатывающие производства, компании легпрома, представители креативной индустрии, предприниматели из сферы туризма, бытовых услуг, ИТ, а также высокотехнологичные и инновационные предприятия.
"Доступность кредитных средств на развитие бизнеса - это не только низкие процентные ставки, но и понятная прозрачная процедура получения займов. Для предпринимателей СКФО новый ЦПИК станет удобным сервисом, позволяющим получить инвестиционный кредит онлайн с подробной консультацией специалиста банка на любом из этапов оформления заявки. Именно о таком формате нас просили предприниматели СКФО", - сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.
Он напомнил, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года объем финансовой поддержки МСП Банка в СКФО составил более 4,2 миллиарда рублей.
"Не только подстраивать меры поддержки под сегодняшние вызовы, но и делать их максимально доступными для бизнес-сообщества — приоритетная задача. Над ней мы продолжаем работать совместно с региональными властями, банками и институтами развития, в частности с Кавказ.РФ и Корпорацией МСП. Вместе с коллегами мы успели еще до Кавказской инвестиционной выставки провести ряд встреч с предпринимателями Северного Кавказа и услышать их просьбы. Конечно, создание нового центра, который призван значительно облегчить бюрократические процедуры и повысить доступность льготных кредитов, — большой шаг в нашей работе. Уверен, сервис будет пользоваться спросом, а комплекс инструментов в перспективе расширится", — привели в КМСП комментарий замминистра экономического развития России Сергея Назарова.