https://ria.ru/20230621/sarmat-1879562794.html
"Сармат" поступит на боевой дежурство с новой тяжелой ракетой
"Сармат" поступит на боевой дежурство с новой тяжелой ракетой - РИА Новости, 21.06.2023
"Сармат" поступит на боевой дежурство с новой тяжелой ракетой
Первые установки комплекса "Сармат" с тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:48
2023-06-21T14:48
2023-06-21T15:25
новое оружие россии
сармат (ракета)
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Первые установки комплекса "Сармат" с тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", - сказал Путин.Ранее предполагалось, что первый комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022-го – об этом говорил и Путин на аналогичной встрече с выпускниками ровно год назад, и, еще раньше, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.А 23 февраля 2023-го Путин сообщил, что "в этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой"."Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
https://ria.ru/20230309/sarmat-1856651111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сармат (ракета), безопасность, россия, владимир путин
Новое оружие России, Сармат (ракета), Безопасность, Россия, Владимир Путин
"Сармат" поступит на боевой дежурство с новой тяжелой ракетой
Президент Путин: комплексы "Сармат" заступят на боевое дежурство в ближайшее время
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Первые установки комплекса "Сармат" с тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
"В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", - сказал Путин.
Ранее предполагалось, что первый комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022-го – об этом говорил и Путин на аналогичной встрече с выпускниками ровно год назад, и, еще раньше, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН
) Сергей Каракаев
.
А 23 февраля 2023-го Путин сообщил, что "в этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой".
"Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
В Пентагоне назвали "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием