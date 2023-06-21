https://ria.ru/20230621/sarmat-1879562794.html

"Сармат" поступит на боевой дежурство с новой тяжелой ракетой

"Сармат" поступит на боевой дежурство с новой тяжелой ракетой - РИА Новости, 21.06.2023

"Сармат" поступит на боевой дежурство с новой тяжелой ракетой

Первые установки комплекса "Сармат" с тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:48

2023-06-21T14:48

2023-06-21T15:25

новое оружие россии

сармат (ракета)

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Первые установки комплекса "Сармат" с тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", - сказал Путин.Ранее предполагалось, что первый комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022-го – об этом говорил и Путин на аналогичной встрече с выпускниками ровно год назад, и, еще раньше, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.А 23 февраля 2023-го Путин сообщил, что "в этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой"."Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

https://ria.ru/20230309/sarmat-1856651111.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сармат (ракета), безопасность, россия, владимир путин