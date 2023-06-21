В МИД Нидерландов раскрыли подробности новых антироссийских санкций
МИД Нидерландов: под новые антироссийские санкции ЕС попадут производители оружия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ГААГА, 21 июн - РИА Новости. В новый пакет санкций ЕС против России попали производители оружия и поставщики средств кибербезопасности для российских спецслужб, сообщил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в своем Twitter.
Ранее стало известно, что постпреды стран ЕС в среду согласовали 11-й пакет санкций против России, в который войдут меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширенные списки персональных санкций. Как сообщил РИА Новости европейский источник, оформление новых антироссийских ограничений завершится к 23 июня, затем санкции будут официально опубликованы.
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"Рад, что ЕС достиг политического согласия по новому пакету санкций против России, включая меры, направленные на ужесточение позиции ЕС по отношению к обходу санкций. Благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится, в частности, на производителей оружия, лиц, ответственных за похищение украинских детей, и поставщиков средств кибербезопасности для российских спецслужб", - написал Хукстра.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.