https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879689177.html

В МИД Нидерландов раскрыли подробности новых антироссийских санкций

В МИД Нидерландов раскрыли подробности новых антироссийских санкций - РИА Новости, 21.06.2023

В МИД Нидерландов раскрыли подробности новых антироссийских санкций

В новый пакет санкций ЕС против России попали производители оружия и поставщики средств кибербезопасности для российских спецслужб, сообщил в среду глава МИД... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:38

2023-06-21T23:38

2023-06-21T23:38

россия

нидерланды

украина

владимир путин

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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ГААГА, 21 июн - РИА Новости. В новый пакет санкций ЕС против России попали производители оружия и поставщики средств кибербезопасности для российских спецслужб, сообщил в среду глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в своем Twitter. Ранее стало известно, что постпреды стран ЕС в среду согласовали 11-й пакет санкций против России, в который войдут меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширенные списки персональных санкций. Как сообщил РИА Новости европейский источник, оформление новых антироссийских ограничений завершится к 23 июня, затем санкции будут официально опубликованы. "Рад, что ЕС достиг политического согласия по новому пакету санкций против России, включая меры, направленные на ужесточение позиции ЕС по отношению к обходу санкций. Благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится, в частности, на производителей оружия, лиц, ответственных за похищение украинских детей, и поставщиков средств кибербезопасности для российских спецслужб", - написал Хукстра.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879610842.html

россия

нидерланды

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нидерланды, украина, владимир путин, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии