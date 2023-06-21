https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879612749.html

Новые санкции ЕС частично запретят транспортировку нефти по "Дружбе"

Новые санкции ЕС частично запретят транспортировку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 21.06.2023

Новые санкции ЕС частично запретят транспортировку нефти по "Дружбе"

Очередной пакет антироссийских санкций ЕС будет включать в себя меры в отношении 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба", РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:36

2023-06-21T16:36

2023-06-21T16:36

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

нефтепровод "дружба"

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ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Очередной пакет антироссийских санкций ЕС будет включать в себя меры в отношении 70 человек и запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба", заявил посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось журналистам в Брюсселе. Выступление Садося транслирует Польское телевидение. "Санкции будут наложены на 70 человек, ответственных среди прочего за незаконную депортацию детей, более 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия. Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную "Дружбу", там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов", - сказал Садось. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871571216.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, нефтепровод "дружба"