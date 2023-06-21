https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879610842.html

Источник рассказал, когда завершится оформление 11-го пакета санкций ЕС

Источник рассказал, когда завершится оформление 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2023

Источник рассказал, когда завершится оформление 11-го пакета санкций ЕС

Оформление новых санкций ЕС против России завершится к 23 июня, затем санкции будут официально опубликованы, сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:29

2023-06-21T16:29

2023-06-21T16:29

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

совет ес

в мире

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Оформление новых санкций ЕС против России завершится к 23 июня, затем санкции будут официально опубликованы, сообщил РИА Новости европейский источник. "Пакет принят, письменная процедура будет продолжаться до пятницы (23 июня – ред.), после этого он будет опубликован в официальном журнале", - сообщил собеседник агентства. Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция сообщила, что постпреды стран ЕС в среду согласовали 11-й пакет санкций против России, в который войдут меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширенные списки персональных санкций.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, совет ес, в мире, экономика