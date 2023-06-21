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Источник рассказал, когда завершится оформление 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2023
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16:29 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879610842.html
Источник рассказал, когда завершится оформление 11-го пакета санкций ЕС
Источник рассказал, когда завершится оформление 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2023
Источник рассказал, когда завершится оформление 11-го пакета санкций ЕС
Оформление новых санкций ЕС против России завершится к 23 июня, затем санкции будут официально опубликованы, сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:29
2023-06-21T16:29
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
совет ес
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Оформление новых санкций ЕС против России завершится к 23 июня, затем санкции будут официально опубликованы, сообщил РИА Новости европейский источник. "Пакет принят, письменная процедура будет продолжаться до пятницы (23 июня – ред.), после этого он будет опубликован в официальном журнале", - сообщил собеседник агентства. Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция сообщила, что постпреды стран ЕС в среду согласовали 11-й пакет санкций против России, в который войдут меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширенные списки персональных санкций.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, совет ес, в мире, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Совет ЕС, В мире, Экономика
Источник рассказал, когда завершится оформление 11-го пакета санкций ЕС

Источник: оформление 11-го пакета антироссийских санкций ЕС завершится к 23 июня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Оформление новых санкций ЕС против России завершится к 23 июня, затем санкции будут официально опубликованы, сообщил РИА Новости европейский источник.
«
"Пакет принят, письменная процедура будет продолжаться до пятницы (23 июня – ред.), после этого он будет опубликован в официальном журнале", - сообщил собеседник агентства.
Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция сообщила, что постпреды стран ЕС в среду согласовали 11-й пакет санкций против России, в который войдут меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширенные списки персональных санкций.
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РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСовет ЕСВ миреЭкономика
 
 
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