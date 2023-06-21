https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879501961.html

Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев

Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев - РИА Новости, 21.06.2023

Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев

Российские сенаторы осуждают введение странами Запада санкций против отечественных парламентариев, эти действия подрывают межпарламентское сотрудничество,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:55

2023-06-21T10:55

2023-06-21T10:55

совет федерации рф

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские сенаторы осуждают введение странами Запада санкций против отечественных парламентариев, эти действия подрывают межпарламентское сотрудничество, говорится в заявлении палаты в связи с Международным днем парламентаризма. "Сенаторы Российской Федерации осуждают введение странам и коллективного Запада незаконных санкций против российских парламентариев и подчеркивают, что такие действия подрывают основы межпарламентского сотрудничества", - говорится в документе, принятом на заседании в среду. Сенаторы также призвали коллег-парламентариев совместными усилиями способствовать "восстановлению конструктивного диалога с целью снижения напряженности в отношениях между государствами" и формированию справедливого многополярного мироустройства. Международный день парламентаризма отмечается ежегодно 30 июня в соответствии с принятой 22 мая 2018 года резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

https://ria.ru/20230614/anktsii-1878135661.html

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совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии