https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879501961.html
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев
Российские сенаторы осуждают введение странами Запада санкций против отечественных парламентариев, эти действия подрывают межпарламентское сотрудничество,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:55
2023-06-21T10:55
2023-06-21T10:55
совет федерации рф
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские сенаторы осуждают введение странами Запада санкций против отечественных парламентариев, эти действия подрывают межпарламентское сотрудничество, говорится в заявлении палаты в связи с Международным днем парламентаризма. "Сенаторы Российской Федерации осуждают введение странам и коллективного Запада незаконных санкций против российских парламентариев и подчеркивают, что такие действия подрывают основы межпарламентского сотрудничества", - говорится в документе, принятом на заседании в среду. Сенаторы также призвали коллег-парламентариев совместными усилиями способствовать "восстановлению конструктивного диалога с целью снижения напряженности в отношениях между государствами" и формированию справедливого многополярного мироустройства. Международный день парламентаризма отмечается ежегодно 30 июня в соответствии с принятой 22 мая 2018 года резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
https://ria.ru/20230614/anktsii-1878135661.html
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совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии
Совет Федерации РФ, В мире, Санкции в отношении России
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев
Совфед осудил введение Западом санкций против российских парламентариев