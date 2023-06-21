Рейтинг@Mail.ru
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879501961.html
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев - РИА Новости, 21.06.2023
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев
Российские сенаторы осуждают введение странами Запада санкций против отечественных парламентариев, эти действия подрывают межпарламентское сотрудничество,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:55
2023-06-21T10:55
совет федерации рф
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские сенаторы осуждают введение странами Запада санкций против отечественных парламентариев, эти действия подрывают межпарламентское сотрудничество, говорится в заявлении палаты в связи с Международным днем парламентаризма. "Сенаторы Российской Федерации осуждают введение странам и коллективного Запада незаконных санкций против российских парламентариев и подчеркивают, что такие действия подрывают основы межпарламентского сотрудничества", - говорится в документе, принятом на заседании в среду. Сенаторы также призвали коллег-парламентариев совместными усилиями способствовать "восстановлению конструктивного диалога с целью снижения напряженности в отношениях между государствами" и формированию справедливого многополярного мироустройства. Международный день парламентаризма отмечается ежегодно 30 июня в соответствии с принятой 22 мая 2018 года резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
https://ria.ru/20230614/anktsii-1878135661.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии
Совет Федерации РФ, В мире, Санкции в отношении России
Совфед осудил введение санкций против российских парламентариев

Совфед осудил введение Западом санкций против российских парламентариев

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские сенаторы осуждают введение странами Запада санкций против отечественных парламентариев, эти действия подрывают межпарламентское сотрудничество, говорится в заявлении палаты в связи с Международным днем парламентаризма.
«
"Сенаторы Российской Федерации осуждают введение странам и коллективного Запада незаконных санкций против российских парламентариев и подчеркивают, что такие действия подрывают основы межпарламентского сотрудничества", - говорится в документе, принятом на заседании в среду.
Сенаторы также призвали коллег-парламентариев совместными усилиями способствовать "восстановлению конструктивного диалога с целью снижения напряженности в отношениях между государствами" и формированию справедливого многополярного мироустройства.
Международный день парламентаризма отмечается ежегодно 30 июня в соответствии с принятой 22 мая 2018 года резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Источник рассказал об обсуждении 11-го пакета санкций ЕС против России
14 июня, 17:51
 
Совет Федерации РФВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала