Рейтинг@Mail.ru
Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/saldo-1879689473.html
Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал
Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал - РИА Новости, 21.06.2023
Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал
Возможное наступление украинских войск в Херсонской области обречено на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:46
2023-06-21T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554058_0:0:3432:1932_1920x0_80_0_0_6c00949be87a3b882e545b67f39c8d5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Возможное наступление украинских войск в Херсонской области обречено на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все, что связано с возможным наступлением ВСУ, то разговоров много, но возможностей мало", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия". По его словам, возможное наступление противника в Херсонской области "обречено на провал", а украинские боевики и их военная техника будут уничтожены. По его словам, если ВСУ решатся наступать в Херсонской области, то вперед бросят пехоту из обычных мобилизованных граждан, а позади уже пойдут заградотряды из боевиков. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230621/poteri-1879600430.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554058_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_f081a5273342a6d909c9c78d15f7e536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

Сальдо о возможном наступлении в Херсонской области: разговоров много, а возможностей мало

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Возможное наступление украинских войск в Херсонской области обречено на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«
"Все, что связано с возможным наступлением ВСУ, то разговоров много, но возможностей мало", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия".
По его словам, возможное наступление противника в Херсонской области "обречено на провал", а украинские боевики и их военная техника будут уничтожены.
По его словам, если ВСУ решатся наступать в Херсонской области, то вперед бросят пехоту из обычных мобилизованных граждан, а позади уже пойдут заградотряды из боевиков.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии
Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала