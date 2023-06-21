https://ria.ru/20230621/saldo-1879689473.html

Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал - РИА Новости, 21.06.2023

Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

Возможное наступление украинских войск в Херсонской области обречено на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:46

2023-06-21T23:46

2023-06-21T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554058_0:0:3432:1932_1920x0_80_0_0_6c00949be87a3b882e545b67f39c8d5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Возможное наступление украинских войск в Херсонской области обречено на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все, что связано с возможным наступлением ВСУ, то разговоров много, но возможностей мало", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия". По его словам, возможное наступление противника в Херсонской области "обречено на провал", а украинские боевики и их военная техника будут уничтожены. По его словам, если ВСУ решатся наступать в Херсонской области, то вперед бросят пехоту из обычных мобилизованных граждан, а позади уже пойдут заградотряды из боевиков. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230621/poteri-1879600430.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины