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Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал
Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал - РИА Новости, 21.06.2023
Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал
Возможное наступление украинских войск в Херсонской области обречено на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:46
2023-06-21T23:46
2023-06-21T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Возможное наступление украинских войск в Херсонской области обречено на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все, что связано с возможным наступлением ВСУ, то разговоров много, но возможностей мало", - сказал Сальдо в эфире радиостанции "Таврия". По его словам, возможное наступление противника в Херсонской области "обречено на провал", а украинские боевики и их военная техника будут уничтожены. По его словам, если ВСУ решатся наступать в Херсонской области, то вперед бросят пехоту из обычных мобилизованных граждан, а позади уже пойдут заградотряды из боевиков. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо: возможное наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал
Сальдо о возможном наступлении в Херсонской области: разговоров много, а возможностей мало