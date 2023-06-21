https://ria.ru/20230621/rynok-1879472137.html

Зарубежные алкогольные бренды хотят остаться в России, заявил импортер вин

Зарубежные алкогольные бренды хотят остаться в России, заявил импортер вин - РИА Новости, 21.06.2023

Зарубежные алкогольные бренды хотят остаться в России, заявил импортер вин

Зарубежные алкогольные бренды и винодельни хотят остаться на российском рынке и сохранить потребителей, используя для этого разные способы, а те, кто вынужденно РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T04:44

2023-06-21T04:44

2023-06-21T04:44

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эрнест хачатурян

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Зарубежные алкогольные бренды и винодельни хотят остаться на российском рынке и сохранить потребителей, используя для этого разные способы, а те, кто вынужденно его покинул - оставляют возможность вернуться, рассказал исполнительный директор крупнейшего импортера вин в Россию Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Никто не готов терять большой российский рынок, все стараются: кто-то переименовывается, кто-то везет из других стран - ищут разные возможности, чтобы привезти тот товар, который здесь потребители ждут. ... И, естественно, они хотят сохранить своих потребителей здесь с возможностью, когда все закончится, вернуться на самый большой рынок для европейцев, в том числе алкогольный", - сказал Хачатурян. Он также отметил, что сейчас Luding продолжает общаться с зарубежными партнерами, в том числе посещать иностранные выставки. "Нет какого-то презрения к покупателям и партнерам из России, поскольку политику и бизнес люди стараются разделять. К тому же обычно винодельни - это небольшие, часто семейные, хозяйства. Для них свойственна традиционность, и их культуру очень тяжело переубедить в другом, потому что, когда они работают напрямую и видят эти отношения, то стараются их сохранить с уверенностью, что это пройдет. Выдержим и дальше будем двигаться", - резюмировал Хачатурян. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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эрнест хачатурян, россия, экономика