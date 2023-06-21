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"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения
"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения - РИА Новости, 21.06.2023
"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения
"Болеть РПП" в последнее время становится модным. Что думают по этому поводу врачи? В первом эпизоде сезона разбираем, чем расстройство отличается от сложностей пищевого поведения и как врачи диагностируют такие тонкости.
2023-06-21T12:00
2023-06-21T12:00
2023-06-21T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения
"Болеть РПП" в последнее время становится модным. Что думают по этому поводу врачи? В первом эпизоде сезона разбираем, чем расстройство отличается от сложностей пищевого поведения и как врачи диагностируют такие тонкости. Может ли пациент страдать от нескольких расстройств одновременно, и почему в группе риска оказались спортсмены, беременные и пожилые.
audio/mpeg
"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения
"Болеть РПП" в последнее время становится модным. Что думают по этому поводу врачи? В первом эпизоде сезона разбираем, чем расстройство отличается от сложностей пищевого поведения и как врачи диагностируют такие тонкости. Может ли пациент страдать от нескольких расстройств одновременно, и почему в группе риска оказались спортсмены, беременные и пожилые.
audio/mpeg
Может ли пациент страдать от нескольких расстройств одновременно, и почему в группе риска оказались спортсмены, беременные и пожилые - рассказывает кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.2:30 "РПП диагностирует психиатр"3:00 Большая тройка РПП4:30 Анорексия – не только про вес!7:50 Фазы булимии8:50 Чем переедание отличается от булимии10:00 "Хороший знак, когда анорексия переходит в булимию"12:00 почему "мода на РПП" - это хорошо16:40 "РПП никогда не получится определить на глаз"19:00 Группа риска - спортсмены, беременные и пожилые21:00 Профилактика расстройств22:00 Как семья влияет на дебюты РПП24:00 Почему стоматологи могут заметить РППСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения
"Болеть РПП" в последнее время становится модным. Что думают по этому поводу врачи? В первом эпизоде сезона разбираем, чем расстройство отличается от сложностей пищевого поведения и как врачи диагностируют такие тонкости.
Может ли пациент страдать от нескольких расстройств одновременно, и почему в группе риска оказались спортсмены, беременные и пожилые - рассказывает кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.
2:30 "РПП диагностирует психиатр"
4:30 Анорексия – не только про вес!
8:50 Чем переедание отличается от булимии
10:00 "Хороший знак, когда анорексия переходит в булимию"
12:00 почему "мода на РПП" - это хорошо
16:40 "РПП никогда не получится определить на глаз"
19:00 Группа риска - спортсмены, беременные и пожилые
21:00 Профилактика расстройств
22:00 Как семья влияет на дебюты РПП
24:00
Почему стоматологи могут заметить РППСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
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