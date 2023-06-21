https://ria.ru/20230621/rossiya-1879645821.html

Премьер Катара заявил о ключевой роли России в обеспечении продбезопасности

Премьер Катара заявил о ключевой роли России в обеспечении продбезопасности - РИА Новости, 21.06.2023

Премьер Катара заявил о ключевой роли России в обеспечении продбезопасности

Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил ключевую роль России в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:18

2023-06-21T18:18

2023-06-21T18:18

катар

михаил мишустин

россия

в мире

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил ключевую роль России в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире. "Россия играет ключевую роль на энергетическом рынке, в сфере продовольственной безопасности, в плане безопасности поставок", - сказал он на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Премьер Катара предложил российскому коллеге обсудить сотрудничество в этих сферах. Аль Тани также упомянул инвестиционное сотрудничество между Москвой и Дохой, в том числе в энергетике. "Мы рассчитываем рассмотреть возможности в соответствующих сферах", - анонсировал он.

https://ria.ru/20220617/prodbezopasnost-1796187121.html

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катар, михаил мишустин, россия, в мире, экономика