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"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023
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11:45 21.06.2023 (обновлено: 22:11 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/reznya-1879516516.html
"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ
"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023
"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ
Вооруженные силы Украины понесли тяжелейшие потери в ходе неудачного контрнаступления, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:45
2023-06-21T22:11
в мире
сша
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелейшие потери в ходе неудачного контрнаступления, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.&quot;Если сравнивать наступление с голливудским блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то это провал. Это провал, потому что более десяти тысяч украинских солдат погибли, даже не пройдя первую линию обороны&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, украинское контрнаступление не было продуманной военной стратегией, а лишь политическим ходом киевского режима президента Владимира Зеленского и его западных сторонников, который серьезно провалился.&quot;Это была ужасная, ужасная резня украинских войск, и практически все, кого США и НАТО готовили в течение последних трех месяцев, вероятно, погибли&quot;, — подытожил специалист.Журналист итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини сообщал, что украинское контрнаступление уже столкнулось со слишком мощным сопротивлением российских сил, но страны Запада все равно продолжают провоцировать Россию.
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в мире, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли тысячи солдат в ходе провального контрнаступления

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелейшие потери в ходе неудачного контрнаступления, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«

"Если сравнивать наступление с голливудским блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то это провал. Это провал, потому что более десяти тысяч украинских солдат погибли, даже не пройдя первую линию обороны", — утверждает эксперт.

По его словам, украинское контрнаступление не было продуманной военной стратегией, а лишь политическим ходом киевского режима президента Владимира Зеленского и его западных сторонников, который серьезно провалился.
«

"Это была ужасная, ужасная резня украинских войск, и практически все, кого США и НАТО готовили в течение последних трех месяцев, вероятно, погибли", — подытожил специалист.

Журналист итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини сообщал, что украинское контрнаступление уже столкнулось со слишком мощным сопротивлением российских сил, но страны Запада все равно продолжают провоцировать Россию.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Американский радиоведущий двумя словами описал контрнаступление ВСУ
20 июня, 22:30
 
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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