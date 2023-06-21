https://ria.ru/20230621/reznya-1879516516.html

"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ

"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023

"Ужасная резня". В США признали неприятную правду о ВСУ

Вооруженные силы Украины понесли тяжелейшие потери в ходе неудачного контрнаступления, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:45

2023-06-21T11:45

2023-06-21T22:11

в мире

сша

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли тяжелейшие потери в ходе неудачного контрнаступления, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Если сравнивать наступление с голливудским блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то это провал. Это провал, потому что более десяти тысяч украинских солдат погибли, даже не пройдя первую линию обороны", — утверждает эксперт.По его словам, украинское контрнаступление не было продуманной военной стратегией, а лишь политическим ходом киевского режима президента Владимира Зеленского и его западных сторонников, который серьезно провалился."Это была ужасная, ужасная резня украинских войск, и практически все, кого США и НАТО готовили в течение последних трех месяцев, вероятно, погибли", — подытожил специалист.Журналист итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини сообщал, что украинское контрнаступление уже столкнулось со слишком мощным сопротивлением российских сил, но страны Запада все равно продолжают провоцировать Россию.

https://ria.ru/20230620/vsu-1879454980.html

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато