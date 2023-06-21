https://ria.ru/20230621/reka-1879464961.html

Подъем уровня реки в Дагестане отрезал село от транспортного сообщения

Подъем уровня реки в Дагестане отрезал село от транспортного сообщения - РИА Новости, 21.06.2023

Подъем уровня реки в Дагестане отрезал село от транспортного сообщения

Подъем уровня воды в реке в Чародинском районе Дагестана оставил одно местное село и часть другого без транспортного сообщения, сообщили в пресс-службе главного РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T01:03

2023-06-21T01:03

2023-06-21T01:03

чародинский район

россия

терек

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 21 июн - РИА Новости. Подъем уровня воды в реке в Чародинском районе Дагестана оставил одно местное село и часть другого без транспортного сообщения, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В результате подъема уровня реки Вера в Чародинском районе без транспортного сообщения остается населенный пункт Кубатль (24 дома, 120 человек) и часть населенного пункта Алчуниб (39 домов, 190 человек)", – говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, сохраняется вероятность подъема уровня воды в реке Терек в Кизлярском районе Дагестана. Во вторник совместная рабочая группа МЧС и минприроды республики провели обследование валов на реке с применением беспилотного летательного аппарата.

https://ria.ru/20230621/dagestan-1879463733.html

чародинский район

россия

терек

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чародинский район, россия, терек, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия