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Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/rakety-1879518555.html
Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области
Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области - РИА Новости, 21.06.2023
Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по поселку Розовка в Запорожской области, разрушены частные дома, один человек получил ранение, сообщил... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:54
2023-06-21T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по поселку Розовка в Запорожской области, разрушены частные дома, один человек получил ранение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "Сегодня около 9.10 боевики ВСУ совершили обстрел поселка городского типа Розовка Куйбышевского района Запорожской области. Зафиксировано шесть "прилётов". Есть повреждения и разрушения домов в частном секторе. Тяжелое ранение получил житель поселка, ему оказывается медицинская помощь", - написал Рогов. По его словам, украинские войска нанесли "массированный ракетный удар". Предварительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. "В настоящее время ведутся работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда. Эвакуированы жители двух улиц. Накануне над посёлком летал разведывательно-ударный БПЛА ВСУ", - добавил он.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Розовке в Запорожской области, пострадал один человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по поселку Розовка в Запорожской области, разрушены частные дома, один человек получил ранение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
"Сегодня около 9.10 боевики ВСУ совершили обстрел поселка городского типа Розовка Куйбышевского района Запорожской области. Зафиксировано шесть "прилётов". Есть повреждения и разрушения домов в частном секторе. Тяжелое ранение получил житель поселка, ему оказывается медицинская помощь", - написал Рогов. По его словам, украинские войска нанесли "массированный ракетный удар". Предварительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS.
"В настоящее время ведутся работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда. Эвакуированы жители двух улиц. Накануне над посёлком летал разведывательно-ударный БПЛА ВСУ", - добавил он.
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области
17 июня, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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