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Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области
Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области - РИА Новости, 21.06.2023
Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по поселку Розовка в Запорожской области, разрушены частные дома, один человек получил ранение, сообщил... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:54
2023-06-21T11:54
2023-06-21T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по поселку Розовка в Запорожской области, разрушены частные дома, один человек получил ранение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "Сегодня около 9.10 боевики ВСУ совершили обстрел поселка городского типа Розовка Куйбышевского района Запорожской области. Зафиксировано шесть "прилётов". Есть повреждения и разрушения домов в частном секторе. Тяжелое ранение получил житель поселка, ему оказывается медицинская помощь", - написал Рогов. По его словам, украинские войска нанесли "массированный ракетный удар". Предварительно, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. "В настоящее время ведутся работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда. Эвакуированы жители двух улиц. Накануне над посёлком летал разведывательно-ударный БПЛА ВСУ", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Розовке в Запорожской области
Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Розовке в Запорожской области, пострадал один человек