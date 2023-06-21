https://ria.ru/20230621/putin-1879609417.html

Путин поручил Мишустину предоставить данные о программах в новых регионах

Путин поручил Мишустину предоставить данные о программах в новых регионах - РИА Новости, 21.06.2023

Путин поручил Мишустину предоставить данные о программах в новых регионах

Президент России Владимир Путин попросил премьера Михаила Мишустина к 30 июня предоставить данные о финансировании мероприятий в новых регионах РФ. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:22

2023-06-21T16:22

2023-06-21T16:23

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил премьера Михаила Мишустина к 30 июня предоставить данные о финансировании мероприятий в новых регионах РФ. На совещании с членами кабмина глава государства напомнил о поручении перевести часть расходов отраслевых программ министерств и ведомств на финансирование мероприятий в новых субъектах. "Михаил Владимирович, у меня к вам просьба большая. Пожалуйста, проанализируйте это направление работы и попросите коллег представить отчеты о том, что сделано по этому направлению... по новым регионам к 30 июня, пожалуйста. Направьте мне, пожалуйста", - сказал Путин.

https://realty.ria.ru/20230621/finansirovanie-1879517197.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин