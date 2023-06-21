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Путин поручил Мишустину предоставить данные о программах в новых регионах - РИА Новости, 21.06.2023
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16:22 21.06.2023 (обновлено: 16:23 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879609417.html
Путин поручил Мишустину предоставить данные о программах в новых регионах
Путин поручил Мишустину предоставить данные о программах в новых регионах - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поручил Мишустину предоставить данные о программах в новых регионах
Президент России Владимир Путин попросил премьера Михаила Мишустина к 30 июня предоставить данные о финансировании мероприятий в новых регионах РФ. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:22
2023-06-21T16:23
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил премьера Михаила Мишустина к 30 июня предоставить данные о финансировании мероприятий в новых регионах РФ. На совещании с членами кабмина глава государства напомнил о поручении перевести часть расходов отраслевых программ министерств и ведомств на финансирование мероприятий в новых субъектах. "Михаил Владимирович, у меня к вам просьба большая. Пожалуйста, проанализируйте это направление работы и попросите коллег представить отчеты о том, что сделано по этому направлению... по новым регионам к 30 июня, пожалуйста. Направьте мне, пожалуйста", - сказал Путин.
https://realty.ria.ru/20230621/finansirovanie-1879517197.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил Мишустину предоставить данные о программах в новых регионах

Путин поручил Мишустину предоставить данные по финансированию программ в новых регионах

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил премьера Михаила Мишустина к 30 июня предоставить данные о финансировании мероприятий в новых регионах РФ.
На совещании с членами кабмина глава государства напомнил о поручении перевести часть расходов отраслевых программ министерств и ведомств на финансирование мероприятий в новых субъектах.
"Михаил Владимирович, у меня к вам просьба большая. Пожалуйста, проанализируйте это направление работы и попросите коллег представить отчеты о том, что сделано по этому направлению... по новым регионам к 30 июня, пожалуйста. Направьте мне, пожалуйста", - сказал Путин.
Квитанция ЖКХ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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