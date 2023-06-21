https://ria.ru/20230621/putin-1879608469.html
Путин поощрил сотрудников нескольких московских медучреждений
Путин поощрил сотрудников нескольких московских медучреждений - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поощрил сотрудников нескольких московских медучреждений
Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников некоторых медицинских учреждений столицы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:18
2023-06-21T16:18
2023-06-21T16:21
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников некоторых медицинских учреждений столицы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Почетной грамотой президента Российской Федерации награждены сотрудники НИИ им. Н.В. Склифосовского, Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова, Городской клинической больницы имени С.П. Боткина, Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также персонал этих больниц награжден благодарностью президента Российской Федерации.
https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878946746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поощрил сотрудников нескольких московских медучреждений
Президент Владимир Путин поощрил сотрудников нескольких медицинских учреждений столицы