https://ria.ru/20230621/putin-1879608469.html

Путин поощрил сотрудников нескольких московских медучреждений

Путин поощрил сотрудников нескольких московских медучреждений - РИА Новости, 21.06.2023

Путин поощрил сотрудников нескольких московских медучреждений

Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников некоторых медицинских учреждений столицы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:18

2023-06-21T16:18

2023-06-21T16:21

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников некоторых медицинских учреждений столицы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Почетной грамотой президента Российской Федерации награждены сотрудники НИИ им. Н.В. Склифосовского, Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова, Городской клинической больницы имени С.П. Боткина, Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также персонал этих больниц награжден благодарностью президента Российской Федерации.

https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878946746.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин