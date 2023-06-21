https://ria.ru/20230621/putin-1879590670.html

Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2023

Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:27

2023-06-21T15:27

2023-06-21T15:27

россия

владимир путин

общество

день памяти и скорби

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать второго июня - в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны - Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230506/fotoarkhiv-1869503137.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, день памяти и скорби