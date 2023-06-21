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Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2023
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15:27 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/putin-1879590670.html
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2023
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:27
2023-06-21T15:27
россия
владимир путин
общество
день памяти и скорби
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать второго июня - в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны - Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, общество, день памяти и скорби
Россия, Владимир Путин, Общество, День памяти и скорби
Путин примет участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата

Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго июня - в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны - Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду", - говорится в сообщении.
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