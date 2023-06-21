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Путин отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров - РИА Новости, 21.06.2023
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15:20 21.06.2023 (обновлено: 16:44 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879583954.html
Путин отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров
Путин отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров - РИА Новости, 21.06.2023
Путин отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров
Российским солдатам и офицерам не занимать смелости, храбрости, мужества и героизма, это показывает и история России, и сегодняшние события, заявил президент РФ РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:20
2023-06-21T16:44
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
армия россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российским солдатам и офицерам не занимать смелости, храбрости, мужества и героизма, это показывает и история России, и сегодняшние события, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. &quot;И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем – смелости, храбрости, мужества и героизма - нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России, не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!&quot; - сказал президент.Встреча прошла в Георгиевском зале в Большом Кремлевском дворце.
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"С Богом!": Путин дал напутствие российским военным
"С Богом!": Путин дал напутствие российским военным
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, армия россии
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Армия России
Путин отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров

Путин отметил смелость, храбрость, мужество и героизм российских солдат и офицеров

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российским солдатам и офицерам не занимать смелости, храбрости, мужества и героизма, это показывает и история России, и сегодняшние события, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
«

"И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем – смелости, храбрости, мужества и героизма - нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России, не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!" - сказал президент.

Встреча прошла в Георгиевском зале в Большом Кремлевском дворце.
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Владимир ПутинРоссияВооруженные силы РФАрмия России
 
 
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