https://ria.ru/20230621/putin-1879583954.html

Путин отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров

Путин отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров - РИА Новости, 21.06.2023

Путин отметил смелость, храбрость и мужество российских солдат и офицеров

Российским солдатам и офицерам не занимать смелости, храбрости, мужества и героизма, это показывает и история России, и сегодняшние события, заявил президент РФ РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:20

2023-06-21T15:20

2023-06-21T16:44

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

армия россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российским солдатам и офицерам не занимать смелости, храбрости, мужества и героизма, это показывает и история России, и сегодняшние события, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. "И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем – смелости, храбрости, мужества и героизма - нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России, не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!" - сказал президент.Встреча прошла в Георгиевском зале в Большом Кремлевском дворце.

https://ria.ru/20230530/geroizm-1875058499.html

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"С Богом!": Путин дал напутствие российским военным "С Богом!": Путин дал напутствие российским военным 2023-06-21T15:20 true PT0M39S

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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, армия россии