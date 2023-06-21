https://ria.ru/20230621/putin-1879581886.html

Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений

Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений - РИА Новости, 21.06.2023

Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:16

2023-06-21T15:16

2023-06-21T16:50

россия

владимир путин

безопасность

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и коррупцией, а также помогать в решении задач спецоперации. "Ваш долг - стоять на страже законности, оберегать конституционный и общественный порядок, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией, и, конечно, помогать в решении задач специальной военной операции", - сказал он. Путин добавил, что следователи, полицейские, сотрудники спецслужб "выявляют и пресекают преступления неонацистов и карателей, восстанавливают в новых регионах России законность и порядок".

https://ria.ru/20230621/putin-1879574355.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность, навигатор абитуриента