https://ria.ru/20230621/putin-1879581886.html
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений - РИА Новости, 21.06.2023
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:16
2023-06-21T15:16
2023-06-21T16:50
россия
владимир путин
безопасность
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и коррупцией, а также помогать в решении задач спецоперации. "Ваш долг - стоять на страже законности, оберегать конституционный и общественный порядок, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией, и, конечно, помогать в решении задач специальной военной операции", - сказал он. Путин добавил, что следователи, полицейские, сотрудники спецслужб "выявляют и пресекают преступления неонацистов и карателей, восстанавливают в новых регионах России законность и порядок".
https://ria.ru/20230621/putin-1879574355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, навигатор абитуриента
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Навигатор абитуриента
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений
Путин призвал выпускников военных вузов помнить, что авторитет зарабатывают своим примером
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и коррупцией, а также помогать в решении задач спецоперации.
"Ваш долг - стоять на страже законности, оберегать конституционный и общественный порядок, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией, и, конечно, помогать в решении задач специальной военной операции", - сказал он.
Путин добавил, что следователи, полицейские, сотрудники спецслужб "выявляют и пресекают преступления неонацистов и карателей, восстанавливают в новых регионах России законность и порядок".
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