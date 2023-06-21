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Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений - РИА Новости, 21.06.2023
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15:16 21.06.2023 (обновлено: 16:50 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879581886.html
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений - РИА Новости, 21.06.2023
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:16
2023-06-21T16:50
россия
владимир путин
безопасность
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и коррупцией, а также помогать в решении задач спецоперации. "Ваш долг - стоять на страже законности, оберегать конституционный и общественный порядок, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией, и, конечно, помогать в решении задач специальной военной операции", - сказал он. Путин добавил, что следователи, полицейские, сотрудники спецслужб "выявляют и пресекают преступления неонацистов и карателей, восстанавливают в новых регионах России законность и порядок".
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россия, владимир путин, безопасность, навигатор абитуриента
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Навигатор абитуриента
Путин дал наказ выпускникам военных учебных заведений

Путин призвал выпускников военных вузов помнить, что авторитет зарабатывают своим примером

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и коррупцией, а также помогать в решении задач спецоперации.
"Ваш долг - стоять на страже законности, оберегать конституционный и общественный порядок, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией, и, конечно, помогать в решении задач специальной военной операции", - сказал он.
Путин добавил, что следователи, полицейские, сотрудники спецслужб "выявляют и пресекают преступления неонацистов и карателей, восстанавливают в новых регионах России законность и порядок".
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