https://ria.ru/20230621/putin-1879574355.html

Путин: нравственной основой для наших солдат всегда была любовь к Родине

Путин: нравственной основой для наших солдат всегда была любовь к Родине - РИА Новости, 21.06.2023

Путин: нравственной основой для наших солдат всегда была любовь к Родине

Нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:04

2023-06-21T15:04

2023-06-21T15:21

россия

донецкая народная республика

украина

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу, заявил президент РФ Владимир Путин."Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, а нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за ее судьбу", - сказал он на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.Путин подчеркнул, что именно эти качества, "так же как талант выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу нашего Отечества, да и всего мира".

https://ria.ru/20230621/putin-1879506330.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, украина, владимир путин, общество