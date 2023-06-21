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Путин: нравственной основой для наших солдат всегда была любовь к Родине - РИА Новости, 21.06.2023
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15:04 21.06.2023 (обновлено: 15:21 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879574355.html
Путин: нравственной основой для наших солдат всегда была любовь к Родине
Путин: нравственной основой для наших солдат всегда была любовь к Родине - РИА Новости, 21.06.2023
Путин: нравственной основой для наших солдат всегда была любовь к Родине
Нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:04
2023-06-21T15:21
россия
донецкая народная республика
украина
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу, заявил президент РФ Владимир Путин."Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, а нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за ее судьбу", - сказал он на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.Путин подчеркнул, что именно эти качества, "так же как талант выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу нашего Отечества, да и всего мира".
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россия, донецкая народная республика, украина, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Общество
Путин: нравственной основой для наших солдат всегда была любовь к Родине

Владимир Путин: нравственной основой наших офицеров всегда были честь и любовь к Родине

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, а нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за ее судьбу", - сказал он на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
Путин подчеркнул, что именно эти качества, "так же как талант выдающихся полководцев, мужество и стойкость солдат и командиров, единение всего народа становились решающей силой в сражениях, которые определяли судьбу нашего Отечества, да и всего мира".
LIVE: Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений
Вчера, 14:43
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинОбщество
 
 
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