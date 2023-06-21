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Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023
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14:58 21.06.2023 (обновлено: 15:03 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879570956.html
Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин
Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023
Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин
Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:58
2023-06-21T15:03
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", - сказал Путин.По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин

Путин заявил, что власти будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
"Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", - сказал Путин.
По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
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