https://ria.ru/20230621/putin-1879570956.html
Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин
Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023
Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин
Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:58
2023-06-21T14:58
2023-06-21T15:03
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", - сказал Путин.По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
https://ria.ru/20230621/dron-1879561548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин
Путин заявил, что власти будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
"Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", - сказал Путин.
По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
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