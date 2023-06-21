https://ria.ru/20230621/putin-1879570956.html

Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин

Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023

Поставки БПЛА в войска продолжатся, заявил Путин

Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:58

2023-06-21T14:58

2023-06-21T15:03

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Продолжатся поставки в войска ударных роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, их массовый выпуск будут форсировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", - сказал Путин.По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.

https://ria.ru/20230621/dron-1879561548.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия