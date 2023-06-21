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Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом - РИА Новости, 21.06.2023
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14:54 21.06.2023 (обновлено: 15:03 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879568084.html
Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом
Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом - РИА Новости, 21.06.2023
Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом
Армии и флоту России сейчас нужно и развиваться, и решать боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:54
2023-06-21T15:03
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армии и флоту России сейчас нужно и развиваться, и решать боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи - это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу&quot;, - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.По его словам, в ближайшее время выпускникам военных вузов предстоит возглавить войсковые подразделения и управленческие армейские структуры. "На ваши плечи ляжет огромная ответственность, от вас потребуется полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей", - добавил он.
https://ria.ru/20230621/putin-1879562883.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом

Путин заявил, что армии и флоту нужно развиваться и решать боевые задачи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армии и флоту России сейчас нужно и развиваться, и решать боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи - это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

По его словам, в ближайшее время выпускникам военных вузов предстоит возглавить войсковые подразделения и управленческие армейские структуры. "На ваши плечи ляжет огромная ответственность, от вас потребуется полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом
Вчера, 14:48
 
Владимир ПутинРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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