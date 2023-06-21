https://ria.ru/20230621/putin-1879568084.html

Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом

Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом - РИА Новости, 21.06.2023

Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом

Армии и флоту России сейчас нужно и развиваться, и решать боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:54

2023-06-21T14:54

2023-06-21T15:03

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Армии и флоту России сейчас нужно и развиваться, и решать боевые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи - это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.По его словам, в ближайшее время выпускникам военных вузов предстоит возглавить войсковые подразделения и управленческие армейские структуры. "На ваши плечи ляжет огромная ответственность, от вас потребуется полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей", - добавил он.

https://ria.ru/20230621/putin-1879562883.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, безопасность