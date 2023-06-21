https://ria.ru/20230621/putin-1879565553.html

В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин

В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023

В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин

Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:51

2023-06-21T14:51

2023-06-21T15:03

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство, их совершенствование, безусловно, будет продолжено", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230621/putin-1879568084.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин