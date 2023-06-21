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В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023
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14:51 21.06.2023 (обновлено: 15:03 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879565553.html
В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин
В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023
В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин
Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:51
2023-06-21T15:03
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство, их совершенствование, безусловно, будет продолжено", - сказал глава государства.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин

Путин: в России продолжат создание новейших образцов бронетехники и боевых комплексов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
"В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство, их совершенствование, безусловно, будет продолжено", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом
Вчера, 14:54
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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