https://ria.ru/20230621/putin-1879565553.html
В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин
В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2023
В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин
Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:51
2023-06-21T14:51
2023-06-21T15:03
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство, их совершенствование, безусловно, будет продолжено", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230621/putin-1879568084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин
Путин: в России продолжат создание новейших образцов бронетехники и боевых комплексов
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
"В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство, их совершенствование, безусловно, будет продолжено", - сказал глава государства.
Путин назвал задачи, стоящие перед армией и флотом