https://ria.ru/20230621/putin-1879562883.html
Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом
Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом - РИА Новости, 21.06.2023
Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом
Укрепление армии остается безусловным приоритетом России, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:48
2023-06-21T14:48
2023-06-21T15:55
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Укрепление армии остается безусловным приоритетом России, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции продолжим всесторонне совершенствовать Вооруженные силы", — отметил глава государства.Российский лидер указал на важность развития ядерной триады — ключевой гарантии военной безопасности страны и глобальной стабильности."Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", — сообщил Путин.Россия продолжит создавать новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, уточнил президент. Войска получат ударные беспилотники, их выпуск увеличат.Глава государства отдал должное российским военным, которые защищают страну в зоне спецоперации. По его словам, их поддерживает вся Россия."И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем: смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России — не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С богом!" — обратился к выпускникам Путин.Президент призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и коррупцией, а также помогать в решении задач спецоперации.Встреча прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html
https://ria.ru/20230221/opyat-1853390844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вооруженные силы рф, безопасность, ракетные войска стратегического назначения
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Специальная военная операция на Украине
Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом
Путин назвал укрепление армии приоритетом и заверил, что совершенствование ВС продолжится
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Укрепление армии остается безусловным приоритетом России, заявил президент Владимир Путин на встрече
с выпускниками высших военных учебных заведений.
«
"С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции продолжим всесторонне совершенствовать Вооруженные силы", — отметил глава государства.
Российский лидер указал на важность развития ядерной триады — ключевой гарантии военной безопасности страны и глобальной стабильности.
"Уже около половины частей и соединений РВСН
оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", — сообщил Путин.
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии
Россия продолжит создавать новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, уточнил президент. Войска получат ударные беспилотники, их выпуск увеличат.
Глава государства отдал должное российским военным, которые защищают страну в зоне спецоперации. По его словам, их поддерживает вся Россия.
«
"И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем: смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России — не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С богом!" — обратился к выпускникам Путин.
Президент призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и коррупцией, а также помогать в решении задач спецоперации.
Встреча прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота