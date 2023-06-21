https://ria.ru/20230621/putin-1879562883.html

Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом

Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом - РИА Новости, 21.06.2023

Путин назвал укрепление армии безусловным приоритетом

Укрепление армии остается безусловным приоритетом России, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:48

2023-06-21T14:48

2023-06-21T15:55

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Укрепление армии остается безусловным приоритетом России, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции продолжим всесторонне совершенствовать Вооруженные силы", — отметил глава государства.Российский лидер указал на важность развития ядерной триады — ключевой гарантии военной безопасности страны и глобальной стабильности."Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", — сообщил Путин.Россия продолжит создавать новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, уточнил президент. Войска получат ударные беспилотники, их выпуск увеличат.Глава государства отдал должное российским военным, которые защищают страну в зоне спецоперации. По его словам, их поддерживает вся Россия."И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем: смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России — не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С богом!" — обратился к выпускникам Путин.Президент призвал их стоять на страже законности, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и коррупцией, а также помогать в решении задач спецоперации.Встреча прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html

https://ria.ru/20230221/opyat-1853390844.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, безопасность, ракетные войска стратегического назначения