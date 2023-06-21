https://ria.ru/20230621/putin-1879562654.html

Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады

Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады - РИА Новости, 21.06.2023

Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады

Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:47

2023-06-21T14:47

2023-06-21T16:31

безопасность

россия

ракетные войска стратегического назначения

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов", — сказал глава государства.По его словам, сейчас примерно половина частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс".Президент добавил, что ядерная триада — ключевая гарантия безопасности России и глобальной стабильности.

https://radiosputnik.ria.ru/20230621/sarmat-1879572838.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин