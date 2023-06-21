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Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады - РИА Новости, 21.06.2023
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14:47 21.06.2023 (обновлено: 16:31 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/putin-1879562654.html
Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады
Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады - РИА Новости, 21.06.2023
Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады
Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:47
2023-06-21T16:31
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов", — сказал глава государства.По его словам, сейчас примерно половина частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс".Президент добавил, что ядерная триада — ключевая гарантия безопасности России и глобальной стабильности.
https://radiosputnik.ria.ru/20230621/sarmat-1879572838.html
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Владимир Путин
Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады

Президент Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
«
"Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов", — сказал глава государства.
По его словам, сейчас примерно половина частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс".
Президент добавил, что ядерная триада — ключевая гарантия безопасности России и глобальной стабильности.
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