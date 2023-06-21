https://ria.ru/20230621/putin-1879562654.html
Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады
Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады - РИА Новости, 21.06.2023
Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады
Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:47
2023-06-21T14:47
2023-06-21T16:31
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977691_405:412:1671:1124_1920x0_80_0_0_d2768fc6c013f0c6e5df4bd5bd0f7abb.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия продолжит развитие ядерной триады, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений."Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов", — сказал глава государства.По его словам, сейчас примерно половина частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс".Президент добавил, что ядерная триада — ключевая гарантия безопасности России и глобальной стабильности.
https://radiosputnik.ria.ru/20230621/sarmat-1879572838.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977691_523:379:1517:1124_1920x0_80_0_0_0536355421e70dbaf8f186bfb0cbc183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Владимир Путин
Путин заявил, что в России продолжат развитие ядерной триады
Президент Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады