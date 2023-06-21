https://ria.ru/20230621/putin-1879509916.html

Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в двух областях

Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в двух областях - РИА Новости, 21.06.2023

Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в двух областях

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Курганской и Свердловской областям финансирование для поддержки пострадавших от пожаров граждан,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:22

2023-06-21T11:22

2023-06-21T11:36

россия

свердловская область

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Курганской и Свердловской областям финансирование для поддержки пострадавших от пожаров граждан, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей на финансирование мер поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации в апреле - мае 2023 года", - говорится в поручении. Президент поручил предусмотреть оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой гражданами имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших в результате пожаров. Уточняется, что поручение необходимо выполнить до 1 июля 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230621/podzhog-1879503699.html

россия

свердловская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, свердловская область, владимир путин, михаил мишустин, общество