https://ria.ru/20230621/putin-1879509916.html
Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в двух областях
Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в двух областях - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в двух областях
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Курганской и Свердловской областям финансирование для поддержки пострадавших от пожаров граждан,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:22
2023-06-21T11:22
2023-06-21T11:36
россия
свердловская область
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Курганской и Свердловской областям финансирование для поддержки пострадавших от пожаров граждан, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей на финансирование мер поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации в апреле - мае 2023 года", - говорится в поручении. Президент поручил предусмотреть оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой гражданами имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших в результате пожаров. Уточняется, что поручение необходимо выполнить до 1 июля 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230621/podzhog-1879503699.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, свердловская область, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в двух областях
Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в Курганской и Свердловской областях
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ выделить Курганской и Свердловской областям финансирование для поддержки пострадавших от пожаров граждан, соответствующее поручение
опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей на финансирование мер поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации в апреле - мае 2023 года", - говорится в поручении.
Президент поручил предусмотреть оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой гражданами имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших в результате пожаров.
Уточняется, что поручение необходимо выполнить до 1 июля 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин
.
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