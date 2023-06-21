https://ria.ru/20230621/putin-1879507188.html
Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой
Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой
Президент России Владимир Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана пожарной техникой в полном объеме, соответствующее поручение... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:15
2023-06-21T11:15
2023-06-21T11:16
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана пожарной техникой в полном объеме, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "МЧС России с учетом ранее данных поручений обеспечить укомплектованность пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы г. Кургана пожарной техникой в полном объеме (100 процентов)", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен глава МЧС Александр Куренков.Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о выделении допсредств для ввода в эксплуатацию недостроенной пожарной части в Кургане."Правительству Российской Федерации: ...рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства "Пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство)", расположенного по адресу: г. Курган, 4-й мкр-н, д. 14", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 июля.
https://ria.ru/20230621/podzhog-1879503699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой
Путин поручил в полном объеме укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой