https://ria.ru/20230621/putin-1879507188.html

Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой

Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой - РИА Новости, 21.06.2023

Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана техникой

Президент России Владимир Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана пожарной техникой в полном объеме, соответствующее поручение... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:15

2023-06-21T11:15

2023-06-21T11:16

россия

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил укомплектовать пожарно-спасательные части Кургана пожарной техникой в полном объеме, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "МЧС России с учетом ранее данных поручений обеспечить укомплектованность пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы г. Кургана пожарной техникой в полном объеме (100 процентов)", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен глава МЧС Александр Куренков.Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о выделении допсредств для ввода в эксплуатацию недостроенной пожарной части в Кургане."Правительству Российской Федерации: ...рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства "Пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство)", расположенного по адресу: г. Курган, 4-й мкр-н, д. 14", - говорится в сообщении.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 июля.

https://ria.ru/20230621/podzhog-1879503699.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество