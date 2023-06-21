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Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений - РИА Новости, 21.06.2023
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14:43 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/putin-1879506330.html
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений - РИА Новости, 21.06.2023
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений
Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками высших военных учебных заведений. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:43
2023-06-21T14:43
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками высших военных учебных заведений.
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LIVE: Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений
Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками высших военных учебных заведений.
2023-06-21T14:43
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Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками высших военных учебных заведений.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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