https://ria.ru/20230621/putin-1879506330.html
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений - РИА Новости, 21.06.2023
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений
Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками высших военных учебных заведений. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:43
2023-06-21T14:43
2023-06-21T14:43
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками высших военных учебных заведений.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений
LIVE: Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений
2023-06-21T14:43
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PT14M54S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений
Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками высших военных учебных заведений.
2023-06-21T14:43
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PT14M54S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками высших военных учебных заведений.