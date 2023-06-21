https://ria.ru/20230621/psb-1879611509.html

ПСБ и Невское ПКБ заключили договор о сотрудничестве

ПСБ и Невское ПКБ заключили договор о сотрудничестве - РИА Новости, 21.06.2023

ПСБ и Невское ПКБ заключили договор о сотрудничестве

ПСБ и Невское проектно-конструкторское бюро в ходе Международного военно-морского салона-2023 заключили договор о сотрудничестве в области зарплатного... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:32

2023-06-21T16:32

2023-06-21T16:32

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ПСБ и Невское проектно-конструкторское бюро в ходе Международного военно-морского салона-2023 заключили договор о сотрудничестве в области зарплатного обслуживания, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и гендиректор Невского ПКБ Сергей Орлов.По данным пресс-службы, документ предусматривает совместную работу по ряду направлений, в том числе - взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания и зарплатного проекта, предоставление сотрудникам бюро банковских продуктов на льготных условиях, включая программы ипотечного и потребительского кредитования, развитие мотивационных программ и финансовых инструментов для привлечения и удержания высококвалифицированных инженерных кадров на предприятии. "Невское ПКБ – одно из старейших в России проектно-конструкторских бюро, специализирующееся на проектировании боевых кораблей и гражданских судов. На предприятии собран уникальный коллектив из числа высококлассных инженеров, проектировщиков и конструкторов", - приводятся в сообщении слова Минаева.Он добавил, что возможности, которые предоставляет банк сотрудникам бюро в рамках зарплатного обслуживания и финансовых мотивационных программ, будут способствовать росту их финансового благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне."Комплексное обслуживание и специальные кредитные программы для сотрудников, которые ПСБ предлагает в рамках зарплатного проекта, безусловно станут дополнительной мотивацией для специалистов конструкторского бюро и помогут им в решении финансовых вопросов", - заявил Орлов.Международный военно-морской салон продлится по 25 июня. Впервые площадкой его проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878777910.html

https://ria.ru/20230616/psb-1878710595.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)