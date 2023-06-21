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В Омске медики спасли мужчину, который отрубил себе кисть во время ремонта

В Омске медики спасли мужчину, который отрубил себе кисть во время ремонта - РИА Новости, 21.06.2023

В Омске медики спасли мужчину, который отрубил себе кисть во время ремонта

Омские медики спасли мужчину, который отрубил себе правую кисть циркулярной пилой, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:09

2023-06-21T21:09

2023-06-21T21:09

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омская область

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ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Омские медики спасли мужчину, который отрубил себе правую кисть циркулярной пилой, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области. Житель Омска занимался ремонтом дома и пилил доски циркулярной пилой. Его рука соскочила, и он отрубил себе правую кисть. По словам медиков, она осталась висеть на одном сухожилии. Пересечены оказались лучевая и локтевая кости, артерии и вены, нервы и все сухожилия кроме одного, на котором и осталась висеть рука. "Успели наложить жгут, но он потерял много крови. Бригадой скорой помощи был доставлен в КМХЦ, сюда же вызвали бригаду сосудистых хирургов Областной клинической больницы. Произошла так называемая "травматическая ампутация" кисти, и шансов на спасение руки практически не было. Предплечье собирали по кусочкам", - рассказали в пресс-службе. Травматологам удалось зафиксировать кости с помощью аппарата Илизарова. Сосудистым хирургам предстояло восстановить все перерезанные сосуды. Несколько часов медики сшивали сосуды в условиях наложенного аппарата, между спицами и железными кольцами. "Удалось восстановить кровоток в кисти. И вот спустя две недели пациент выписан домой с аппаратом Илизарова. Через небольшой срок ему предстоит повторная госпитализация и операция по дальнейшему остеосинтезу лучевой и локтевой костей и, конечно же, длительная реабилитация, чтобы постараться восстановить функциональность правой кисти", - добавили в пресс-службе. Медики добавили, что пациенту теперь не грозит ампутация, он останется с двумя руками. ​

https://ria.ru/20230621/dtp-1879678028.html

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омск, здоровье - общество, омская область, происшествия