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СМИ сообщили, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Тунисе
СМИ сообщили, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Тунисе - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ сообщили, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Тунисе
Несколько вагонов пассажирского поезда перевернулись в Тунисе после схода состава с рельсов, погибло два человека, 34 человека получили ранения, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:35
2023-06-21T19:35
2023-06-21T19:35
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ТУНИС, 21 июн - РИА Новости. Несколько вагонов пассажирского поезда перевернулись в Тунисе после схода состава с рельсов, погибло два человека, 34 человека получили ранения, сообщает информационное агентство страны TAP. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Сус. Пассажирский поезд следовал из столицы страны города Тунис в Габес. "Погиб машинист поезда, а также один пассажир. Ранения получили 34 пассажира поезда", - приводит TAP слова представителя Тунисской национальной железнодорожной компании Хасана аль-Маади. По его словам, вагоны поезда опрокинулись после того, как состав сошел с рельсов. Полный доклад о причинах инцидента министерство транспорта страны намерено обнародовать после окончания расследования в среду вечером. В марте этого года в Тунисе при столкновении двух поездов получили травмы 84 человека.
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в мире, тунис (страна), сус (вилайет)
В мире, Тунис (страна), Сус (вилайет)
СМИ сообщили, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Тунисе
TAP: пассажирский поезд сошел с рельсов в Тунисе, 2 человека погибли