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В Саратове выпавшие из окна подростки праздновали день рождения
В Саратове выпавшие из окна подростки праздновали день рождения - РИА Новости, 21.06.2023
В Саратове выпавшие из окна подростки праздновали день рождения
Подростки, выпавшие из окна пятого этажа дома в Саратове, находились в гостях на праздновании дня рождения знакомой, сели на подоконник и сорвались вниз,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:03
2023-06-21T17:03
2023-06-21T17:03
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Подростки, выпавшие из окна пятого этажа дома в Саратове, находились в гостях на праздновании дня рождения знакомой, сели на подоконник и сорвались вниз, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД. Ранее следствие сообщило, что проводится проверка по факту госпитализации двух 17-летних подростков, которые выпали из окна пятого этажа дома в Саратове. По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на среду в доме 3А по улице Гвардейской. "Около 3 часов ночи пострадавшие, находясь в гостях в квартире, расположенной на 5-м этаже жилого дома на улице Гвардейской, на праздновании дня рождения знакомой, сели на подоконник, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. В результате обрушения данной конструкции сидевшие на подоконнике молодые люди не смогли удержатся и сорвались вниз. Пострадавшие были госпитализированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что помимо пострадавших в квартире находилась группа молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. "В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 6.10 КоАП РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции" 24-летнего участника происшествия. Предварительно установлено, что данный молодой человек приобретал спиртные напитки, которые употребляли находившиеся в квартире несовершеннолетние лица", - отмечается в сообщении. В полиции добавили, что по результатам проверки составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" на троих несовершеннолетних девушек из компании, а также по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" - на их родителей.
https://ria.ru/20230616/zaderzhanie-1878541411.html
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Происшествия, Саратов, Россия
В Саратове выпавшие из окна подростки праздновали день рождения
МВД Саратова: выпавшие из окна пятого этажа подростки праздновали день рождения знакомой
САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости.
Подростки, выпавшие из окна пятого этажа дома в Саратове, находились в гостях на праздновании дня рождения знакомой, сели на подоконник и сорвались вниз, сообщается
в телеграм-канале регионального главка МВД.
Ранее следствие сообщило, что проводится проверка по факту госпитализации двух 17-летних подростков, которые выпали из окна пятого этажа дома в Саратове. По данным прокуратуры, инцидент произошел в ночь на среду в доме 3А по улице Гвардейской.
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"Около 3 часов ночи пострадавшие, находясь в гостях в квартире, расположенной на 5-м этаже жилого дома на улице Гвардейской, на праздновании дня рождения знакомой, сели на подоконник, с уличной стороны которого была установлена конструкция для растений. В результате обрушения данной конструкции сидевшие на подоконнике молодые люди не смогли удержатся и сорвались вниз. Пострадавшие были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что помимо пострадавших в квартире находилась группа молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет.
"В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 6.10 КоАП РФ
"Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции" 24-летнего участника происшествия. Предварительно установлено, что данный молодой человек приобретал спиртные напитки, которые употребляли находившиеся в квартире несовершеннолетние лица", - отмечается в сообщении.
В полиции добавили, что по результатам проверки составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" на троих несовершеннолетних девушек из компании, а также по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" - на их родителей.
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