https://ria.ru/20230621/primore-1879470731.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона - РИА Новости, 21.06.2023

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых 22-23 июня сильных дождей, выпасть может до 70 миллиметров осадков, рассказали в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T03:54

2023-06-21T03:54

2023-06-21T03:54

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых 22-23 июня сильных дождей, выпасть может до 70 миллиметров осадков, рассказали в Примгидромете. "Штормовое предупреждение об опасных явлениях... В связи с выходом южного циклона к побережью Приморского края во второй половине ночи и днем 22 июня в южной половине пройдут дожди, на юге сильные с количеством 15-45 миллиметров, местами очень сильные с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Ночью 23 июня местами на юго-востоке сохранятся сильные дожди (15-30 миллиметров за 12 часов и менее). Местами ожидаются грозы", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета. Всего за время непогоды ожидается выпадение 30-70 миллиметров осадков. В Примгидромете полагают, что в реках южной части региона подъем уровня воды составит до метра, а при дождях "значительной интенсивности" уровень воды в реках местами может подняться на 1,5-2 метра "с кратковременным подтоплением прилегающих территорий". В Приморье 9-10 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Синоптики сообщали, что менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, побив рекорд 30-летней давности. В городе ввели режим ЧС, предварительный ущерб от разгула стихии, по информации мэрии, составляет около 370 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230621/reka-1879464961.html

приморский край

владивосток

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приморский край, владивосток