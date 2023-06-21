https://ria.ru/20230621/primore-1879470731.html
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона - РИА Новости, 21.06.2023
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых 22-23 июня сильных дождей, выпасть может до 70 миллиметров осадков, рассказали в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:54
2023-06-21T03:54
2023-06-21T03:54
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых 22-23 июня сильных дождей, выпасть может до 70 миллиметров осадков, рассказали в Примгидромете. "Штормовое предупреждение об опасных явлениях... В связи с выходом южного циклона к побережью Приморского края во второй половине ночи и днем 22 июня в южной половине пройдут дожди, на юге сильные с количеством 15-45 миллиметров, местами очень сильные с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Ночью 23 июня местами на юго-востоке сохранятся сильные дожди (15-30 миллиметров за 12 часов и менее). Местами ожидаются грозы", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета. Всего за время непогоды ожидается выпадение 30-70 миллиметров осадков. В Примгидромете полагают, что в реках южной части региона подъем уровня воды составит до метра, а при дождях "значительной интенсивности" уровень воды в реках местами может подняться на 1,5-2 метра "с кратковременным подтоплением прилегающих территорий". В Приморье 9-10 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Синоптики сообщали, что менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, побив рекорд 30-летней давности. В городе ввели режим ЧС, предварительный ущерб от разгула стихии, по информации мэрии, составляет около 370 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230621/reka-1879464961.html
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приморский край, владивосток
Приморский край, Владивосток
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых 22-23 июня сильных дождей