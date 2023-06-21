https://ria.ru/20230621/pozhar-1879675223.html

После взрыва в Париже загорелся дом

После взрыва в Париже загорелся дом - РИА Новости, 21.06.2023

После взрыва в Париже загорелся дом

Около 270 пожарных и 70 единиц пожарной техники задействованы в тушении пожара после взрыва в доме в пятом округе Парижа, сообщил префект города Лоран Нуньес в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:36

2023-06-21T20:36

2023-06-21T20:37

в мире

париж

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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Около 270 пожарных и 70 единиц пожарной техники задействованы в тушении пожара после взрыва в доме в пятом округе Парижа, сообщил префект города Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV. Префект подтвердил, что взрыв произошёл в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак. По его словам, взрыв спровоцировал сильный пожар и обрушение одного из зданий. Во многих соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали. Прокуратура завела расследование о "неумышленном нанесении вреда", сообщила в эфире телеканала прокурор Парижа Лора Бекко. Причина взрыва остаётся неизвестной. Нуньес также подтвердил, что в результате взрыва пострадали 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии. Власти правопорядка призывают граждан избегать район происшествия.

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париж

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2023

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожарные на месте взрыва в Париже Взрыв произошел в пятом округе Парижа (старейший район города, куда входит Латинский квартал), на месте работают пожарные 2023-06-21T20:36 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, париж