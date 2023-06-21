https://ria.ru/20230621/pozhar-1879675223.html
После взрыва в Париже загорелся дом
После взрыва в Париже загорелся дом - РИА Новости, 21.06.2023
После взрыва в Париже загорелся дом
Около 270 пожарных и 70 единиц пожарной техники задействованы в тушении пожара после взрыва в доме в пятом округе Парижа, сообщил префект города Лоран Нуньес в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:36
2023-06-21T20:36
2023-06-21T20:37
в мире
париж
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Около 270 пожарных и 70 единиц пожарной техники задействованы в тушении пожара после взрыва в доме в пятом округе Парижа, сообщил префект города Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV. Префект подтвердил, что взрыв произошёл в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак. По его словам, взрыв спровоцировал сильный пожар и обрушение одного из зданий. Во многих соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали. Прокуратура завела расследование о "неумышленном нанесении вреда", сообщила в эфире телеканала прокурор Парижа Лора Бекко. Причина взрыва остаётся неизвестной. Нуньес также подтвердил, что в результате взрыва пострадали 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии. Власти правопорядка призывают граждан избегать район происшествия.
https://ria.ru/20230621/vzryv-1879666531.html
париж
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожарные на месте взрыва в Париже
Взрыв произошел в пятом округе Парижа (старейший район города, куда входит Латинский квартал), на месте работают пожарные
2023-06-21T20:36
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж
После взрыва в Париже загорелся дом
После взрыва в доме в пятом округе Парижа возник пожар
ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости.
Около 270 пожарных и 70 единиц пожарной техники задействованы в тушении пожара после взрыва в доме в пятом округе Парижа, сообщил префект города Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.
Префект подтвердил, что взрыв произошёл в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак.
По его словам, взрыв спровоцировал сильный пожар и обрушение одного из зданий. Во многих соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали.
Прокуратура завела расследование о "неумышленном нанесении вреда", сообщила в эфире телеканала прокурор Парижа Лора Бекко. Причина взрыва остаётся неизвестной.
Нуньес также подтвердил, что в результате взрыва пострадали 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии.
Власти правопорядка призывают граждан избегать район происшествия.
Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии