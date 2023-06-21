https://ria.ru/20230621/pozhar-1879485283.html

Число пострадавших при пожаре на заводе в Тамбовской области выросло до 13

Число пострадавших при пожаре на заводе в Тамбовской области выросло до 13 - РИА Новости, 21.06.2023

Число пострадавших при пожаре на заводе в Тамбовской области выросло до 13

В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске погибли 5 человек, 13 госпитализированы, сообщили в ГУМЧС России по Тамбовской области. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T09:14

2023-06-21T09:14

2023-06-21T09:25

происшествия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске погибли 5 человек, 13 госпитализированы, сообщили в ГУМЧС России по Тамбовской области."Пострадало 18 человек, пять из них погибли и 13 госпитализировано", — говорится на сайте ведомства.Ранее экстренные службы сообщали о 12 пострадавших.Взрыв с возгоранием произошел накануне на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Под данным МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор, "однозначно это не теракт".Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.

https://ria.ru/20230621/pozhar-1879475261.html

тамбовская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тамбовская область