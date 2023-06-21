https://ria.ru/20230621/pozhar-1879485283.html
Число пострадавших при пожаре на заводе в Тамбовской области выросло до 13
Число пострадавших при пожаре на заводе в Тамбовской области выросло до 13 - РИА Новости, 21.06.2023
Число пострадавших при пожаре на заводе в Тамбовской области выросло до 13
В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске погибли 5 человек, 13 госпитализированы, сообщили в ГУМЧС России по Тамбовской области. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:14
2023-06-21T09:14
2023-06-21T09:25
происшествия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске погибли 5 человек, 13 госпитализированы, сообщили в ГУМЧС России по Тамбовской области."Пострадало 18 человек, пять из них погибли и 13 госпитализировано", — говорится на сайте ведомства.Ранее экстренные службы сообщали о 12 пострадавших.Взрыв с возгоранием произошел накануне на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Под данным МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор, "однозначно это не теракт".Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.
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тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
Число пострадавших при пожаре на заводе в Тамбовской области выросло до 13
Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до 13
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске погибли 5 человек, 13 госпитализированы, сообщили в ГУМЧС России по Тамбовской области.
"Пострадало 18 человек, пять из них погибли и 13 госпитализировано", — говорится на сайте ведомства.
Ранее экстренные службы сообщали о 12 пострадавших.
Взрыв с возгоранием произошел накануне на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Под данным МЧС
, площадь пожара составила 1 квадратный метр. По словам губернатора Максима Егорова
, причиной пожара стал человеческий фактор, "однозначно это не теракт".
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.
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