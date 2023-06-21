https://ria.ru/20230621/pozhar-1879475261.html

Для ликвидации лесного пожара на Алтае привлекут десантников

Для ликвидации лесного пожара на Алтае привлекут десантников - РИА Новости, 21.06.2023

Для ликвидации лесного пожара на Алтае привлекут десантников

Площадь лесного пожара в Алтайском крае достигла 3,4 тысячи гектаров, на помощь в тушении привлекут парашютно-десантную пожарную службу Югры, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T06:11

2023-06-21T06:11

2023-06-21T06:11

алтайский край

виктор томенко

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

егорьевский район

происшествия

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БАРНАУЛ, 21 июн - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Алтайском крае достигла 3,4 тысячи гектаров, на помощь в тушении привлекут парашютно-десантную пожарную службу Югры, сообщает правительственный телеграм-канал региона "Ленина, 59". "Для тушения лесного пожара в Егорьевском районе привлекут силы и средства парашютно-десантной пожарной службы Югры… Направлено обращение в адрес губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югра… По данным Минприроды Алтайского края ориентировочная площадь пожара составляет 3400 гектаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении пожара задействованы более 200 человек личного состава и 87 единиц техники. "Контролирует ситуацию с воздуха авиация. Также для тушения пожара с воздуха задействован самолет-амфибия ВЕ200 ЧС, который произвел уже 18 сбросов воды на наиболее опасные участки пожара. Приоритетным направлением в настоящее время является защита от огня населенных пунктов", - отмечается в сообщении. Ранее со ссылкой на губернатора Алтайского края Виктора Томенко сообщалось, что возгорание началось на территории Лебяжинского лесничества. За одну ночь площадь пожара увеличилась в 15 раз и продолжает расти, ситуацию усугубляют жара и порывы ветра. Возбуждено уголовное дело о поджоге.

https://ria.ru/20230621/pozhar-1879466968.html

алтайский край

егорьевский район

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алтайский край, виктор томенко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), егорьевский район, происшествия