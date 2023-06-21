https://ria.ru/20230621/potok-1879539144.html

"Северные потоки" были взорваны по-разному, предполагают СМИ

"Северные потоки" были взорваны по-разному, предполагают СМИ - РИА Новости, 21.06.2023

"Северные потоки" были взорваны по-разному, предполагают СМИ

Газопровод "Северный поток — 2" был подорван небольшим взрывным устройством и пострадал гораздо меньше, чем "Северный поток", предположил немецкий телеканал... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:12

2023-06-21T13:12

2023-06-21T15:34

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

украина

киев

джо байден

сеймур херш

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" был подорван небольшим взрывным устройством и пострадал гораздо меньше, чем "Северный поток", предположил немецкий телеканал RTL.Корреспондент RTL отправился на корабле к месту подрыва "Северного потока — 2" в составе международной группы экспертов, журналистов, а также норвежского исследователя и представителя секретной службы Дании. С помощью подводного беспилотника они получили подробные кадры поврежденного газопровода.По данным телеканала, прежде большая часть исследований касалась взрыва на "Северном потоке", который произошел на 17 часов позже подрыва "Северного потока — 2" и оставил брешь в обеих трубах длиною почти в 250 метров, что свидетельствует о большой силе взрыва.В отличие от "Северного потока" у "Северного потока — 2" не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломана в одном месте, сообщил RTL, показывая соответствующие кадры. По мнению телеканала, гораздо меньший масштаб разрушений свидетельствует о меньшей силе взрыва. По мнению эксперта датской научно-исследовательской компании Force Technology, с вероятностью в 70 процентов можно сказать, что газопровод подорвали небольшим кумулятивным зарядом с внешней стороны, чего оказалось достаточно, чтобы трубопровод лопнул из-за внутреннего давления газа. Группа журналистов пришла к выводу, что подрывы газопроводов сильно отличаются и, вероятно, были осуществлены "двумя разными акторами".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.По другим сообщениям СМИ, следы расследования ведут на Украину. Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщила, что ЦРУ за три месяца до диверсии призывало Киев не взрывать газопровод "Северный поток" после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных планах.

https://ria.ru/20230614/terakty-1878069778.html

https://ria.ru/20230614/potoki-1877921378.html

https://ria.ru/20230610/terakt-1877367061.html

украина

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сша

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Влада Копылова

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Влада Копылова

северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", украина, киев, джо байден, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру), сша