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Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 21.06.2023 (обновлено: 16:07 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/poteri-1879600430.html
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии - РИА Новости, 21.06.2023
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии
Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:50
2023-06-21T16:07
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
павел зарубин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин заявил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности"Но, конечно, (противник - ред.) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20230621/vsu-1879599237.html
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владимир путин, вооруженные силы украины, украина, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Павел Зарубин
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии

Путин: потери личного состава ВСУ могут привести к утрате боеспособности всей армии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности
"Но, конечно, (противник - ред.) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
На данный момент наблюдаем затишье. Путин о ходе украинского контрнаступления - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаПавел Зарубин
 
 
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