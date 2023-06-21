https://ria.ru/20230621/poteri-1879600430.html
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии - РИА Новости, 21.06.2023
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии
Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:50
2023-06-21T15:50
2023-06-21T16:07
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
павел зарубин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин заявил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности"Но, конечно, (противник - ред.) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20230621/vsu-1879599237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вооруженные силы украины, украина, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Павел Зарубин
Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии
Путин: потери личного состава ВСУ могут привести к утрате боеспособности всей армии
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности
"Но, конечно, (противник - ред.) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск