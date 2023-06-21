https://ria.ru/20230621/poteri-1879600430.html

Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии

Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии - РИА Новости, 21.06.2023

Путин допустил, что Украина потеряет боеспособность всей армии

Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:50

2023-06-21T15:50

2023-06-21T16:07

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

павел зарубин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин заявил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности"Но, конечно, (противник - ред.) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20230621/vsu-1879599237.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, вооруженные силы украины, украина, павел зарубин