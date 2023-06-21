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Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только часть военных сил - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/poroshenko-1879687789.html
Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только часть военных сил
Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только часть военных сил - РИА Новости, 21.06.2023
Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только часть военных сил
Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что только 30% военных сил Украины было использовано в ходе контрнаступления. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:12
2023-06-21T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
киев
петр порошенко
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что только 30% военных сил Украины было использовано в ходе контрнаступления. "Это только 30% наших вооруженных формирований, которые были предназначены для контрнаступательной операции", - сказал Порошенко в интервью телеканалу Sky News. Он также подчеркнул, что российская армия действительна сильна, и что она имеет "уникальный 15-месячный боевой опыт". Ранее Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html
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в мире, киев, петр порошенко, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Владимир Путин
Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только часть военных сил

Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только 30 процентов военных сил

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что только 30% военных сил Украины было использовано в ходе контрнаступления.
"Это только 30% наших вооруженных формирований, которые были предназначены для контрнаступательной операции", - сказал Порошенко в интервью телеканалу Sky News. Он также подчеркнул, что российская армия действительна сильна, и что она имеет "уникальный 15-месячный боевой опыт".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Столтенберг объяснил замедление украинского контрнаступления
Вчера, 12:27
Ранее Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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