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Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только часть военных сил

Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только часть военных сил - РИА Новости, 21.06.2023

Порошенко: Киев использовал для контрнаступления только часть военных сил

Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что только 30% военных сил Украины было использовано в ходе контрнаступления. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:12

2023-06-21T23:12

2023-06-21T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что только 30% военных сил Украины было использовано в ходе контрнаступления. "Это только 30% наших вооруженных формирований, которые были предназначены для контрнаступательной операции", - сказал Порошенко в интервью телеканалу Sky News. Он также подчеркнул, что российская армия действительна сильна, и что она имеет "уникальный 15-месячный боевой опыт". Ранее Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html

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