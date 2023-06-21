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В Госдуму внесли проект о закреплении понятия "фермерская продукция"

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия "фермерская продукция" - РИА Новости, 21.06.2023

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия "фермерская продукция"

Группа сенаторов и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Госдуму законопроект, законодательно закрепляющий понятие "фермерская... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:01

2023-06-21T18:01

2023-06-21T18:03

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владимир кашин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Группа сенаторов и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин внесли в Госдуму законопроект, законодательно закрепляющий понятие "фермерская продукция", чтобы пресечь его неправомерное использование, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Принятие законопроекта будет способствовать развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, содействию реализации фермерской продукции в торговых сетях, обеспечению устойчивого снабжения населения доступной и качественной пищевой продукцией, в том числе социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости", - считают разработчики. Они обращают внимание, что одной из существенных проблем развития малых форм хозяйствования являются трудности сбыта производимой ими продукции, что, в частности, обусловлено недостаточным уровнем развития сбытовой инфраструктуры. Кроме того, в последнее время начинают развиваться поставки в крупные торговые сети и цифровая торговля (цифровые маркетплейсы). К фермерской законопроект относит сельхозпродукцию (в том числе органическую и продовольствие с улучшенными характеристиками), а также продукцию ее переработки, в том числе пищевую (продовольственную) продукцию, произведенную из дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и иных лесных ресурсов, которая произведена сельхозтоваропроизводителями, соответствующими критериям микро- и малого предпринимательства, а также ведущими личное подсобное хозяйство физлицами и самозанятыми гражданами. Одновременно основные направления государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства дополняются поддержкой и развитием сбыта фермерской продукции. При этом субъекты РФ смогут принимать программы (подпрограммы) по созданию, развитию и поддержке инфраструктуры реализации такой продукции, предусматривающие в том числе меры по созданию организаций, основными видами деятельности которых являются закупка такой продукции, ее подработка, переработка, хранение и сбыт. Только такие организации и соответствующие производители будут вправе указывать на упаковке и таре продукции, что она является фермерской. Причем используемые для этого надписи могут содержать слова "фермерская продукция" с указанием региона, в котором она произведена. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2024 года. Зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина на круглом столе в Думе заявила, что средний и крупный бизнес на этикетках часто пишет для продвижения "фермерская продукция", при этом не являясь крестьянско-фермерским хозяйством. Поэтому "мы хотим сделать отсечение", чтобы лишь микро- и малые предприятия, кто занимается сельхозпроизводством любой формы, в том числе самозанятые, могли использовать это наименование, пояснила она. И если кто-то "из крупных" захочет указать на своей продукции, что она фермерская, то будет облагаться штрафом, уточнила она.

https://ria.ru/20230427/fermery-1868191804.html

https://ria.ru/20230329/fermery-1861572786.html

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россия, владимир кашин, госдума рф, общество