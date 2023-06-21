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Минобороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины - РИА Новости, 21.06.2023
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18:43 21.06.2023 (обновлено: 18:44 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/pomosch-1879654742.html
Минобороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины
Минобороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины - РИА Новости, 21.06.2023
Минобороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины
Министерство обороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины, сообщил глава ведомства Тодор Тагарев. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:43
2023-06-21T18:44
в мире
украина
болгария
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины, сообщил глава ведомства Тодор Тагарев. В начале ноября Народное собрание (парламент) Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В декабре законодатели ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи. "Это правда, что Болгария готовит новый транш военной помощи Украине… Он будет соответствовать их потребностям и нашим возможностям, как решило Народное собрание", - цитирует заявление министра журналистам газета "24 часа". Как сообщил министр, по объему и видам вооружений этот транш будет сопоставим с первым пакетом. "Мы выводим со складов то, что находится в пригодном состоянии, еще имеет рабочий ресурс, но старше 30-40 лет", - объяснил министр. По его словам, в ближайшем времени этот пакет будет предложен для утверждения совету министров. Хотя состав первого пакета военной помощи Украине был засекречен, в начале декабря Болгарское телеграфное агентство (БТА) сообщало, что речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, болгария
В мире, Украина, Болгария
Минобороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины

Глава Минобороны Болгарии Тагарев заявил о выделении нового пакета помощи Украине

© Depositphotos.com / alexF-64София, Болгария
София, Болгария - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Depositphotos.com / alexF-64
София, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии подготовило новый пакет военной помощи для Украины, сообщил глава ведомства Тодор Тагарев.
В начале ноября Народное собрание (парламент) Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В декабре законодатели ратифицировало соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о предоставлении Киеву военной помощи.
«
"Это правда, что Болгария готовит новый транш военной помощи Украине… Он будет соответствовать их потребностям и нашим возможностям, как решило Народное собрание", - цитирует заявление министра журналистам газета "24 часа".
Как сообщил министр, по объему и видам вооружений этот транш будет сопоставим с первым пакетом. "Мы выводим со складов то, что находится в пригодном состоянии, еще имеет рабочий ресурс, но старше 30-40 лет", - объяснил министр. По его словам, в ближайшем времени этот пакет будет предложен для утверждения совету министров.
Хотя состав первого пакета военной помощи Украине был засекречен, в начале декабря Болгарское телеграфное агентство (БТА) сообщало, что речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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