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В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии

В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии - РИА Новости, 21.06.2023

В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии

Железнодорожное полотно повреждено в Крыму в районе Феодосии, пострадавших нет, движение восстановят в течение двух часов, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:33

2023-06-21T08:33

2023-06-21T08:37

республика крым

феодосия

сергей аксенов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено в Крыму в районе Феодосии, пострадавших нет, движение восстановят в течение двух часов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.Причины произошедшего не сообщаются."В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов.Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, сообщил, что в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички. "Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения - полтора-два часа", - написал он в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230620/bespilotnik-1879280767.html

республика крым

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, феодосия, сергей аксенов (политик), происшествия