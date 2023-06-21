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В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии - РИА Новости, 21.06.2023
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08:33 21.06.2023 (обновлено: 08:37 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/polotno-1879481797.html
В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии
В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии - РИА Новости, 21.06.2023
В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии
Железнодорожное полотно повреждено в Крыму в районе Феодосии, пострадавших нет, движение восстановят в течение двух часов, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:33
2023-06-21T08:37
республика крым
феодосия
сергей аксенов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено в Крыму в районе Феодосии, пострадавших нет, движение восстановят в течение двух часов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.Причины произошедшего не сообщаются."В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов.Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, сообщил, что в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички. "Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения - полтора-два часа", - написал он в телеграм-канале.
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республика крым
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республика крым, феодосия, сергей аксенов (политик), происшествия
Республика Крым, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
В Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии

Аксенов: в Крыму повреждено железнодорожное полотно в районе Феодосии, пострадавших нет

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Железнодорожное полотно повреждено в Крыму в районе Феодосии, пострадавших нет, движение восстановят в течение двух часов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.
Причины произошедшего не сообщаются.
"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в свою очередь, сообщил, что в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички. "Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами. Время на восстановление движения - полтора-два часа", - написал он в телеграм-канале.
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