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Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 21.06.2023 (обновлено: 10:41 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/pokushenie-1879493906.html
Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА
Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА - РИА Новости, 21.06.2023
Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА
Предотвращено покушение на сотрудника администрации Запорожской области, диверсанты задержаны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:20
2023-06-21T10:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Предотвращено покушение на сотрудника администрации Запорожской области, диверсанты задержаны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале."Предотвращено покушение на сотрудника ВГА Запорожской области. В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Запорожской области выявлены жители города Мелитополь, завербованные ГУР МО Зеленского для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории региона", - написал Рогов. По его словам, целями террористов являлись сотрудники органов местной власти."Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины. Диверсанты были установлены и задержаны", - подчеркнул Рогов. По местам жительства и пребывания задержанных обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы, добавил он.Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".
https://ria.ru/20230526/terakt-1874256734.html
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запорожская область, безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА

Рогов: в Запорожской области задержали диверсантов, готовивших покушение на сотрудника ВГА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗнамя Победы, поднятое над центральной площадью Мелитополя
Знамя Победы, поднятое над центральной площадью Мелитополя - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Знамя Победы, поднятое над центральной площадью Мелитополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Предотвращено покушение на сотрудника администрации Запорожской области, диверсанты задержаны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
"Предотвращено покушение на сотрудника ВГА Запорожской области. В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Запорожской области выявлены жители города Мелитополь, завербованные ГУР МО Зеленского для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории региона", - написал Рогов. По его словам, целями террористов являлись сотрудники органов местной власти.
"Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины. Диверсанты были установлены и задержаны", - подчеркнул Рогов. По местам жительства и пребывания задержанных обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы, добавил он.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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