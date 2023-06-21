https://ria.ru/20230621/pokushenie-1879493906.html

Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА

Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА - РИА Новости, 21.06.2023

Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА

Предотвращено покушение на сотрудника администрации Запорожской области, диверсанты задержаны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:20

2023-06-21T10:20

2023-06-21T10:41

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Предотвращено покушение на сотрудника администрации Запорожской области, диверсанты задержаны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале."Предотвращено покушение на сотрудника ВГА Запорожской области. В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Запорожской области выявлены жители города Мелитополь, завербованные ГУР МО Зеленского для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории региона", - написал Рогов. По его словам, целями террористов являлись сотрудники органов местной власти."Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины. Диверсанты были установлены и задержаны", - подчеркнул Рогов. По местам жительства и пребывания задержанных обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы, добавил он.Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".

https://ria.ru/20230526/terakt-1874256734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, безопасность, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр