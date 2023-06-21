https://ria.ru/20230621/pokushenie-1879493906.html
Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА
Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА - РИА Новости, 21.06.2023
Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА
Предотвращено покушение на сотрудника администрации Запорожской области, диверсанты задержаны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:20
2023-06-21T10:20
2023-06-21T10:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Предотвращено покушение на сотрудника администрации Запорожской области, диверсанты задержаны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале."Предотвращено покушение на сотрудника ВГА Запорожской области. В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Запорожской области выявлены жители города Мелитополь, завербованные ГУР МО Зеленского для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории региона", - написал Рогов. По его словам, целями террористов являлись сотрудники органов местной власти."Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины. Диверсанты были установлены и задержаны", - подчеркнул Рогов. По местам жительства и пребывания задержанных обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие злоумышленников в работе на украинские спецслужбы, добавил он.Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт".
https://ria.ru/20230526/terakt-1874256734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил о предотвращенном покушении на сотрудника Запорожской ВГА
Рогов: в Запорожской области задержали диверсантов, готовивших покушение на сотрудника ВГА