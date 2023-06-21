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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 21.06.2023
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08:36 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/pogoda-1879481919.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 21.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Солнечно, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T08:36
2023-06-21T08:36
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодняшний день обеспечит нас очень комфортной погодой, я называю ее "скандинавский тип погоды", когда, благодаря одноименному барическому максимуму, то есть скандинавскому антициклону, будет солнечно, никаких осадков, ветер северных румбов, освежающий, по скорости три-восемь метров в секунду. Столбики термометров к середине дня поднимутся до плюс 20 - плюс 22 в Москве, плюс 18 - плюс 23 в Подмосковье", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается солнечная погода и до плюс 22 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки на Воробьёвской набережной
Девушки на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки на Воробьёвской набережной. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодняшний день обеспечит нас очень комфортной погодой, я называю ее "скандинавский тип погоды", когда, благодаря одноименному барическому максимуму, то есть скандинавскому антициклону, будет солнечно, никаких осадков, ветер северных румбов, освежающий, по скорости три-восемь метров в секунду. Столбики термометров к середине дня поднимутся до плюс 20 - плюс 22 в Москве, плюс 18 - плюс 23 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках
04:31
 
ПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
 
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