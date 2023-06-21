https://ria.ru/20230621/pogoda-1879481919.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 21.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Солнечно, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:36

2023-06-21T08:36

2023-06-21T08:36

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Солнечно, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодняшний день обеспечит нас очень комфортной погодой, я называю ее "скандинавский тип погоды", когда, благодаря одноименному барическому максимуму, то есть скандинавскому антициклону, будет солнечно, никаких осадков, ветер северных румбов, освежающий, по скорости три-восемь метров в секунду. Столбики термометров к середине дня поднимутся до плюс 20 - плюс 22 в Москве, плюс 18 - плюс 23 в Подмосковье", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230621/zamorozki-1879471845.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва