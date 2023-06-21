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В "Трансмашхолдинге" оценили идею выпуска игрушечных поездов - РИА Новости, 21.06.2023
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05:41 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/poezda-1879473874.html
В "Трансмашхолдинге" оценили идею выпуска игрушечных поездов
В "Трансмашхолдинге" оценили идею выпуска игрушечных поездов - РИА Новости, 21.06.2023
В "Трансмашхолдинге" оценили идею выпуска игрушечных поездов
Крупнейшему российскому производителю пассажирских вагонов в России "Трансмашхолдингу" (ТМХ) нравится идея выпуска серии игрушечных поездов для детей, но... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:41
2023-06-21T05:41
россия
денис мантуров
трансмашхолдинг
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
метровагонмаш
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крупнейшему российскому производителю пассажирских вагонов в России "Трансмашхолдингу" (ТМХ) нравится идея выпуска серии игрушечных поездов для детей, но предложений от производителей таких товаров пока не было, сообщил РИА Новости представитель холдинга. Ранее в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в детских магазинах в ближайшее время будет больше российских машинок, самолетов и другой техники. По его словам, знакомить детей с отечественной высокотехнологичной продукцией - очень важная задача. РИА Новости поинтересовалось у производителей вагонов и локомотивов, планируют ли они выпустить сами или с кем-то в партнерстве серию детских игрушек российских поездов. "В "Трансмашхолдинге" считают инициативу по производству "рельсовой" серии детских игрушек хорошей. В этой связи игрушки будут служить не только как развивающая, но и обучающая, просветительская функция. Такой формат позволит узнать больше о российских разработках подвижного состава, к которому проявляют интерес и дети, и любители, и даже профессиональные отраслевые специалисты. На текущий момент в холдинг предложений от производителей игрушек не поступало", - прокомментировали в ТМХ. В ТМХ, в частности, входит крупнейший российский производитель вагонов метро - "Метровагонмаш". Представитель холдинга рассказал, что совместно с Московским метрополитеном прорабатывали аналогичный вопрос по созданию проекта по производству и реализации тематической сувенирной продукции холдинга. "Нам удалось достичь договорённостей и реализовать такой проект", - сообщили в ТМХ. В частности, продаются пазлы, открытки и бумажные модели метропоездов ТМХ.
https://ria.ru/20230531/igrushki-1875320760.html
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россия, денис мантуров, трансмашхолдинг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), метровагонмаш, экономика
Россия, Денис Мантуров, Трансмашхолдинг, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Метровагонмаш, Экономика
В "Трансмашхолдинге" оценили идею выпуска игрушечных поездов

В ТМХ назвали хорошей инициативу по производству игрушечных поездов для детей

© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Pixabay / NickyPe
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крупнейшему российскому производителю пассажирских вагонов в России "Трансмашхолдингу" (ТМХ) нравится идея выпуска серии игрушечных поездов для детей, но предложений от производителей таких товаров пока не было, сообщил РИА Новости представитель холдинга.
Ранее в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в детских магазинах в ближайшее время будет больше российских машинок, самолетов и другой техники. По его словам, знакомить детей с отечественной высокотехнологичной продукцией - очень важная задача. РИА Новости поинтересовалось у производителей вагонов и локомотивов, планируют ли они выпустить сами или с кем-то в партнерстве серию детских игрушек российских поездов.
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"В "Трансмашхолдинге" считают инициативу по производству "рельсовой" серии детских игрушек хорошей. В этой связи игрушки будут служить не только как развивающая, но и обучающая, просветительская функция. Такой формат позволит узнать больше о российских разработках подвижного состава, к которому проявляют интерес и дети, и любители, и даже профессиональные отраслевые специалисты. На текущий момент в холдинг предложений от производителей игрушек не поступало", - прокомментировали в ТМХ.
В ТМХ, в частности, входит крупнейший российский производитель вагонов метро - "Метровагонмаш". Представитель холдинга рассказал, что совместно с Московским метрополитеном прорабатывали аналогичный вопрос по созданию проекта по производству и реализации тематической сувенирной продукции холдинга.
"Нам удалось достичь договорённостей и реализовать такой проект", - сообщили в ТМХ.
В частности, продаются пазлы, открытки и бумажные модели метропоездов ТМХ.
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