https://ria.ru/20230621/poezda-1879473874.html

В "Трансмашхолдинге" оценили идею выпуска игрушечных поездов

В "Трансмашхолдинге" оценили идею выпуска игрушечных поездов - РИА Новости, 21.06.2023

В "Трансмашхолдинге" оценили идею выпуска игрушечных поездов

Крупнейшему российскому производителю пассажирских вагонов в России "Трансмашхолдингу" (ТМХ) нравится идея выпуска серии игрушечных поездов для детей, но... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:41

2023-06-21T05:41

2023-06-21T05:41

россия

денис мантуров

трансмашхолдинг

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

метровагонмаш

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737580322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b04197fb4a3a6a8e622f46cdd3a52765.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Крупнейшему российскому производителю пассажирских вагонов в России "Трансмашхолдингу" (ТМХ) нравится идея выпуска серии игрушечных поездов для детей, но предложений от производителей таких товаров пока не было, сообщил РИА Новости представитель холдинга. Ранее в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в детских магазинах в ближайшее время будет больше российских машинок, самолетов и другой техники. По его словам, знакомить детей с отечественной высокотехнологичной продукцией - очень важная задача. РИА Новости поинтересовалось у производителей вагонов и локомотивов, планируют ли они выпустить сами или с кем-то в партнерстве серию детских игрушек российских поездов. "В "Трансмашхолдинге" считают инициативу по производству "рельсовой" серии детских игрушек хорошей. В этой связи игрушки будут служить не только как развивающая, но и обучающая, просветительская функция. Такой формат позволит узнать больше о российских разработках подвижного состава, к которому проявляют интерес и дети, и любители, и даже профессиональные отраслевые специалисты. На текущий момент в холдинг предложений от производителей игрушек не поступало", - прокомментировали в ТМХ. В ТМХ, в частности, входит крупнейший российский производитель вагонов метро - "Метровагонмаш". Представитель холдинга рассказал, что совместно с Московским метрополитеном прорабатывали аналогичный вопрос по созданию проекта по производству и реализации тематической сувенирной продукции холдинга. "Нам удалось достичь договорённостей и реализовать такой проект", - сообщили в ТМХ. В частности, продаются пазлы, открытки и бумажные модели метропоездов ТМХ.

https://ria.ru/20230531/igrushki-1875320760.html

https://ria.ru/20230614/vagon-1877918991.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, денис мантуров, трансмашхолдинг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), метровагонмаш, экономика