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Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы - РИА Новости, 21.06.2023
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11:04 21.06.2023 (обновлено: 14:37 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/podzhog-1879503699.html
Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы
Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы - РИА Новости, 21.06.2023
Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за поджоги травы и леса, соответствующее РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:04
2023-06-21T14:37
владимир путин
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за поджоги травы и леса, соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля."Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба", — говорится в тексте поручений.Правительство должно предоставить доклад президенту до 1 августа этого года.Кроме того, для усиления охраны лесов от пожаров в Уральском федеральном округе Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений "Авиалесоохраны".Глава государства также распорядился поддержать жителей этих регионов, пострадавших от пожаров в апреле и мае текущего года. Для этого правительство должно выделить разовую финансовую помощь областным бюджетам.Путин поручил предусмотреть оказание единовременной материальной и финансовой помощи при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших при пожарах.Правительство должно предоставить доклад президенту по этим поручениям до 1 сентября и 1 июля текущего года соответственно.
https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html
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владимир путин, происшествия, россия
Владимир Путин, Происшествия, Россия
Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы

Президент Путин допустил введение уголовной ответственности за поджог леса и травы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за поджоги травы и леса, соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.
«
"Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба", — говорится в тексте поручений.
Правительство должно предоставить доклад президенту до 1 августа этого года.
Кроме того, для усиления охраны лесов от пожаров в Уральском федеральном округе Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений "Авиалесоохраны".
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Глава государства также распорядился поддержать жителей этих регионов, пострадавших от пожаров в апреле и мае текущего года. Для этого правительство должно выделить разовую финансовую помощь областным бюджетам.
Путин поручил предусмотреть оказание единовременной материальной и финансовой помощи при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших при пожарах.
Правительство должно предоставить доклад президенту по этим поручениям до 1 сентября и 1 июля текущего года соответственно.
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