https://ria.ru/20230621/podzhog-1879503699.html

Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы

Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы - РИА Новости, 21.06.2023

Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за поджоги травы и леса, соответствующее РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:04

2023-06-21T11:04

2023-06-21T14:37

владимир путин

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за поджоги травы и леса, соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля."Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба", — говорится в тексте поручений.Правительство должно предоставить доклад президенту до 1 августа этого года.Кроме того, для усиления охраны лесов от пожаров в Уральском федеральном округе Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении в Курганской и Свердловской областях подразделений "Авиалесоохраны".Глава государства также распорядился поддержать жителей этих регионов, пострадавших от пожаров в апреле и мае текущего года. Для этого правительство должно выделить разовую финансовую помощь областным бюджетам.Путин поручил предусмотреть оказание единовременной материальной и финансовой помощи при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, а также выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших при пожарах.Правительство должно предоставить доклад президенту по этим поручениям до 1 сентября и 1 июля текущего года соответственно.

https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, происшествия, россия